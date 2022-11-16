Füze krizi: Rusya'dan ABD'ye övgü

Rusya, Polonya'ya düşen ve iki kişinin ölümüne neden olan füzeyle bir ilgisinin bulunmadığını yinelerken olaydan Ukrayna'yı sorumlu tuttu.

Polonya'ya düşen füzeyle ilgili gösterilen tepkilerin büyük bölümünün "histerik" olduğunu belirten ve Rusya'yı bu olaya dahil eden ülkelerin yaptığı "temelsiz açıklamalara" tepki gösteren Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Amerika Birleşik Devletleri'ni (ABD) ise "ölçülü" yanıtından ötürü tebrik etti.

ABD Başkanı Joe Biden'ın gösterdiği "itidale" vurgu yapan Peskov, "Bu kez Amerikan tarafından gelen ölçülü ve daha profesyonel yanıta dikkat çekilmesi gerek" ifadesini kullandı.

Rusya Savunma Bakanlığı da enkaz fotoğraflarının Rus askeri uzmanları tarafından incelendiğini ve bunların "kesin olarak" Ukrayna'nın S-300 hava savunma sisteminden fırlatılan bir füzenin parçaları olduğunun belirlendiğini açıkladı. Bakanlık, Rusya'nın sadece Ukrayna topraklarındaki hedefleri vurduğunu ve bu hedeflerin de Ukrayna-Polonya sınırından en az 35 kilometre uzakta olduğunu ifade etti.

ABD Başkanı Biden'ın da Bali'deki G20 zirvesi sırasında gerçekleştirilen acil toplantıya katılan liderlere Polonya'daki köyü vuran füzenin Ukrayna'dan atıldığını söylediği aktarılmıştı. Bunun S-300 hava savunma sisteminden fırlatılan bir füze olduğunu ifade ettiği bildirilen Biden, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada da ilk bulguların bu füzenin Rusya'dan atılmış olma ihtimalinin düşük olduğunu gösterdiğini duyurmuştu.

Polonya'nın doğusundaki Przewodow köyü yakınlarında füze isabet eden bölge Fotoğraf: UGC via REUTERS

NATO'nun 4'üncü maddesi

Füzeyi kimin attığına dair elinde somut bir kanıt olmadığını belirten Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, "büyük ihtimalle" NATO'nun 4'üncü maddesini işleteceklerini açıklamıştı. Duda, bu konuda NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve ABD Başkanı Biden'ı da bilgilendirdiğini söylemişti.

NATO'nun 4'üncü maddesinde "Taraflardan herhangi biri, taraflardan birinin toprak bütünlüğü, siyasi bağımsızlığı ya da güvenliğinin tehdit edildiğini düşündüğü zaman, tüm taraflar birlikte istişare edecektir" deniliyor. Bu maddenin işletilmesi, NATO üyelerinin herhangi bir tehdide ortak bir askeri yanıt vermesine imkân tanıyan 5'inci maddenin de ön aşaması olarak kabul ediliyor.

Joe Biden, Polonya topraklarına isabet eden füze ile ilgili olarak gazetecilere açıklamalarda bulunuyor Fotoğraf: Kevin Lamarque/REUTERS

Füze krizi sonrası NATO büyükelçilerinin Brüksel'de gerçekleştirdiği acil toplantıda, 4'üncü maddenin de gündeme getirilmesi bekleniyordu.

Ancak Biden'ın füzenin Ukrayna hava savunma sistemi tarafından atıldığını söylemesinin ardından bu maddenin söz konusu toplantıda gündeme getirilmeme ihtimali ağırlık kazandı.

Slovakya Başbakanı Eduard Heger, her hâlükarda NATO toplantısında hava savunma sistemlerinin güçlendirilmesi konusunun ele alınmasının muhtemel olduğunu söyledi.

Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda da NATO'nun bir an önce Polonya-Ukrayna sınırı dâhil, ittifakın doğu kanadına daha fazla hava savunma sistemi yerleştirmesi gerektiğini ifade etti.

DW,rtr,AFP,dpa / CÖ,ET