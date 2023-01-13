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Binlerce Ezidi IŞİD tarafından yerlerinden edilmişti
Binlerce Ezidi IŞİD tarafından yerlerinden edilmişti Fotoğraf: Rodi Said/File Photo/Reuters
PolitikaAlmanya

Ezidilere yönelik suçlar soykırım olarak tanınacak

11 dakika önce

Almanya'da Federal Meclis, Ezidilere yönelik IŞİD'in işlediği suçları soykırım olarak tanımaya hazırlanıyor.

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Alman Federal Meclisi'nde koalisyondaki Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti (FDP), muhalefetteki Birlik partileriyle ortak bir girişimle Ezidilere yönelik IŞİD'in işlediği suçları soykırım olarak kabul etmeye hazırlanıyor. Frankfurter Allgemeine (FAZ) gazetesinde yer alan habere göre, söz konusu partilerin meclis grupları önümüzdeki hafta Federal Meclisi'ne bu yönde ortak bir teklif sunacak.

Gazeteye konuşan SPD Milletvekili Derya Türk-Nachbaur, "Bu İslamcı suçların tanınmasıyla geride kalanlara ses ve tarihi adalet için verdikleri mücadeleye de destek olacağız" dedi.

"Alman Federal Meclisi, sözde İslam Devleti'nin (IŞİD) Irak ve Suriye'de işlediği suçların kurbanlarının önünde eğiliyor" ifadelerinin yer aldığı teklifte; "Ezidilerin, Hristiyanların, diğer etnik ve dini azınlıklarla birlikte IŞİD'e direnen Müslümanların savaş ve insanlığa karşı işlenen suçların kurbanları" olduğu belirtiliyor. Teklifte IŞİD'in özellikle Ezidi toplumunu tamamen yok etme hedefi güttüğü belirtiliyor.

"Tarihsel suçlar soruşturulmalı"

Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Milletvekili Michael Brand da gazeteye yaptığı değerlendirmede, "Almanya'nın sadece soykırımı tanıması değil, aynı zamanda tarihsel suçların soruşturulmasına, Ezidilerin kültür ve dinlerinin korunmasına ulusal ve uluslararası düzeyde katkıda bulunması da önemli" dedi.

Türk-Nachbaur ayrıca "ancak kurbanların defnedilmesi, katillerin cezalandırılması ve kayıp kişilerin yerlerinin bulunması durumunda adaletten söz edilebileceğini" vurguladı.

Dilekçe Komisyonu'nda kabul edilmişti

Federal Meclis, geçen yaz geçen yaz Dilekçe Komisyonu'nda kabul edilen bir kararla Ezidilere yönelik suçları soykırım olarak tanıyacağının işaretini vermişti. Komisyonda onaylanan imza kampanyasında Ezidilere soykırım uygulandığının kabul edilmesi talep ediliyordu.

IŞİD, 2014 yılında Irak'ın kuzeyindeki Sincar Dağları'nda girdiğinde bölgede yüz yıllardır yaşayan Ezidileri katletmişti. Kadın ve kız çocuklarını köleleştirilirken genç erkekler çocuk asker olarak kullanılmış, Ezidi erkekler ise öldürülmüştü. O dönemde kaçmaya çalışan binlerce Ezidi de yerlerinden olmuştu.

AFP/HS,EC

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