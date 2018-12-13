Ezidiler IŞİD tecavüzlerinden doğan bebekleri kabul edecek

Irak'taki Ezidiler, IŞİD'lilerin tecavüzüne uğrayan Ezidi kadınlar ve tecavüz sonucu doğan çocuklarıyla ilgili uzun süren tartışmaların ardından karar verdi. Ezidi Yüksek Ruhani Konseyi, savaş sırasında IŞİD'liler tarafından esir alınarak seks kölesi olarak kullanılan Ezidi kadınlar ve çocuklarının Ezidi toplumuna kabul edileceğini açıkladı.

Irak'taki Ezidi toplumunun lideri Eido Baba Şeyh, bu durumdaki kadınlar ve çocuklarının toplumlarından dışlanmayacağını ve cemaatlerinin birer üyesi olarak kabul edileceğini belirtti. Esaretten kurtarılan çok sayıda Ezidi kadın, Irak'taki cemaatin kabul etmemesi nedeniyle çocuklarını Suriye'de bırakmaya zorlandıklarını bildirmişti.

2014 yılında Ezidilerin yoğun olarak yaşadığı Irak'ın Sincar bölgesini ele geçiren IŞİD üyeleri soykırım amacıyla binlerce kişiyi öldürmüş, binlerce kadın ve kız çocuğunu kaçırarak seks kölesi yapmıştı. Ancak IŞİD'in yenilgiye uğratılmasıyla tutsaklıktan kurtulan ve yaşadıkları yerlere geri dönmeye başlayan Ezidi kadınlar topluluk içerisinde sakıncalı olarak karşılanmıştı.

Halen IŞİD'in kaçırdığı 3 bin civarında Ezidi'nin kayıp olduğu tahmin ediliyor. Ailelerinden kaçırılan bazı kız çocukları IŞİD'li ailelere verilmiş, bazı erkek çocukları ise IŞİD saflarında savaşmaları için ideolojik ve askeri eğitime tabi tutulmuştu. Suriye'nin kuzeydoğusunda Kürtlerin kontrolündeki bölgede Ezidilere yardım için kurulan Beyt Ezidi Vakfı, Irak'taki evlerine dönebilecek halde olan Ezidi kadınların çocuklarından ayrılmamak için Suriye'de kaldığını belirtti. Vakıf, bazı kadınların ise Ezidi toplumundan dışlanmamak için tecavüz sonucu doğan çocuklarını evlatlık olarak verdiğini kaydetti. Ezidi lider Eido Baba Şeyh, kayıp kadınların bulunması için IŞİD'den kurtarılan bölgelerden tahliye edilenlerin toplandığı Suriye'nin kuzeydoğusundaki mülteci kamplarına iki temsilci gönderdiklerini açıkladı.

Ezidilere yardım amacıyla faaliyet gösteren ABD merkezli Yazda isimli örgütün kurucusu Murat İsmail ise, Ezidi liderler tarafından verilen karara rağmen tutsaklıktan dönen kadınların ve çocuklarının toplumda kabul görmelerinin zaman alacağını söyledi. İsmail, birçok kadının başka ülkelere yerleşmek için çaba göstereceğini ve yaşadıkları travmanın izini bu yolla atlatmaya çalışacaklarını ifade etti.

Video izle 02:01 Paylaş "Beni kaçıranlar kafamı kesmeye hazırdılar" E-postayla gönder Facebook google+ Whatsapp Tumblr Newsvine Digg linkedin Kısa link https://p.dw.com/p/3Gtsb "Beni kaçıranlar kafamı kesmeye hazırdılar"

AP/GY,BK

© Deutsche Welle Türkçe