EYT Meclis gündeminde

Şubat ayı başında ilgili komisyondan geçen EYT düzenlemesi bugün Genel Kurul'da görüşülecek. Komisyon'dan geçen düzenlemeye göre EYT'de yaş şartı kaldırıldı, ancak EYT'li olabilmek için kademeli prim günü aranacak.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ara verdiği çalışmalarına bugün yeniden başlıyor. Meclis Genel Kurulu'nda gündeme gelecek ilk konu Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili düzenleme olacak.

AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, dün Meclis'te düzenlediği basın toplantısında "Siyasi parti grupları kanun teklifi komisyonda görüşülürken bazı grup başkanvekili arkadaşlarımız 'İki saatte biz bu kanun teklifini Genel Kurul'dan geçiririz' diye ifade etmişlerdi. Dört maddelik kanun teklifi eğer siyasi parti grupları uygun derlerse, katkı sağlarlarsa umuyorum diliyorum ki salı günü bitirebiliriz" açıklamasını yaptı.

Resmi adı "Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" olan ve EYT ile düzenlemeleri içeren teklif, 2 Şubat'ta Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçti.

Yaş şartı kalktı, prim günü geldi

Komisyon'dan geçen düzenlemeye göre EYT'de yaş şartı kaldırıldı. Düzenleme bu haliyle yasalaşırsa EYT'li olabilmek için kademeli prim günü aranacak.

EYT'liler yaş engelini aştı, prim gününe takıldı To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı çalışmaya başlayanlardan sadece gerekli prim gün şartını sağlayanlar düzenlemeden faydalanacak. Buna göre Sosyal Güvenlik Kurumu'na bağlı EYT'liler 5 bin-5 bin 975 gün arasında değişen kademeli prim günleriyle emekli olabilecek. Bu da işçilerin 750 ile 975 gün daha fazla prim gün ödeyeceği anlamına geliyor. Esnaf ve memurlar söz konusu olduğunda ise kadınlar 7 bin 200, erkekler 9 bin prim günüyle yasadan yararlanabilecek. 8 Eylül 1999 öncesi koşullar işçiler için kadınlarda 20 yıl, erkeklerde 25 yıl çalışmak ve 5000 prim ödemiş olmaktı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasına göre ilk etapta 2 milyon 250 bin kişinin emeklilik hakkı elde etmesi bekleniyor.

ANKA, DW/JD, BÖ