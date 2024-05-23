Eylem Tok ve oğlu için kırmızı bülten

Anadolu Ajansı'nın haberine göre İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde ölümcül bir trafik kazasına karışan 17 yaşındaki T.C. ve onu yurtdışına kaçıran annesi Eylem Tok hakkında kırmızı bülten çıkarıldı.

1 Mart'ta meydana gelen kazada Oğuz Murat Aci hayatını kaybetmiş, 4 kişi de yaralanmıştı.

Olaydan sonra annesi Eylem Tok'u arayan T.C., saat 02.00 sıralarında İstanbul Havalimanı'na gitmiş, ikili 04.30 sıralarında Mısır'a uçmuştu. İlerleyen anne-oğulun Mısır'dan ABD'ye gittikleri tespit edilmişti.

Kamuoyunda yazar olarak bilinen Eylem Tok, daha çok çocuklar ve gençlere yönelik kitaplar yazmıştı. Yurtdışına çıktıktan sonra yaptığı ilk açıklamada, "Oğlunu korumak için hareket ettiğini" savunmuştu.

Soruşturma hangi aşamada?

Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında şu ana kadar şüphelinin babası Bülent Cihantimur'un iş yerinde çalışan kurumsal iletişim uzmanı Ayşe Ceren S. "suçluyu kayırma" ile "delileri gizleme" suçlarından tutuklandı, Cihantimur ve kazadan sonra yaralılardan birinin telefonunu alan A.K. hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.

Olayla ilgili olarak baba Bülent Cihantimur'un da ifadesi alınmıştı Fotoğraf: ANKA

Baba Bülent Cihantimur da "suçluyu kayırma" suçundan "şüpheli" sıfatıyla ifade verdi. Cihantimur hakkında ayrıca adli kontrol tedbiri uygulanması kararlaştırıldı.

DW/MUK,HS

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