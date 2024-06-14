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Eylem Tok ve oğlu ABD'de yakalandı

14 Haziran 2024

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Eyüpsultan'da ölümcül trafik kazasına karışan 17 yaşındaki Timur Cihantimur ile annesi Eylem Tok'un ABD'de yakalandığını duyurdu.

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Eylem Tok ve 17 yaşındaki oğlu İstanbul Havalimanını güvenlik kamerasında.
Eylem Tok ve 17 yaşındaki oğlu İstanbul Havalimanını güvenlik kamerasında.Fotoğraf: DHA

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç "ABD Adalet Bakanlığı yetkililerinden bugün aldığımız bilgiye göre Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur ABD'de iade talebimiz kapsamında yakalanmışlardır. Süreci Bakanlık olarak yakından takip ediyoruz" açıklamasını yaptı.

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde ölümcül bir trafik kazasına karışan 17 yaşındaki Cihantimur ve onu yurtdışına kaçıran annesi Eylem Tok hakkında geçen ay kırmızı bülten çıkarılmıştı.

1 Mart'ta meydana gelen kazada Oğuz Murat Aci hayatını kaybetmiş, 4 kişi de yaralanmıştı.

Olaydan sonra annesi Eylem Tok'u arayan Cihantimur, saat 02.00 sıralarında İstanbul Havalimanı'na gitmiş, ikili 04.30 sıralarında Mısır'a uçmuştu. Anne oğulun Mısır'dan ABD'ye gittikleri tespit edilmişti.

Kamuoyunda yazar olarak bilinen Eylem Tok, daha çok çocuklar ve gençlere yönelik kitaplar yazmıştı. Yurtdışına çıktıktan sonra yaptığı ilk açıklamada, "Oğlunu korumak için hareket ettiğini" savunmuştu.

Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında şu ana kadar şüphelinin babası Bülent Cihantimur'un iş yerinde çalışan kurumsal iletişim uzmanı Ayşe Ceren S. "suçluyu kayırma" ile "delileri gizleme" suçlarından tutuklandı. Baba Cihantimur ve kazadan sonra yaralılardan birinin telefonunu alan A.K. hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.

DW/ EC, JD

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