Eylül'de dış ticaret açığı dört katına çıktı

Ticaret Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre Türkiye'nin Eylül ayında dış ticaret açığı dört katına çıkarak 10,4 milyar dolar oldu.

Ticaret Bakanlığı 2022 yılı Eylül ayının dış ticaret verilerini açıkladı. Verilere göre, Türkiye'nin dış ticaret açığı, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 298,3 artışla 10 milyar 384 milyon dolar oldu.

Eylül ayında ihracat, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,2 oranında artarak 22 milyar 616 milyon dolar olarak kaydedildi. İthalat ise yüzde 41,5 oranında artışla 33 milyar dolara yükseldi.

Eylül'de en fazla ihracat Almanya'ya

Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı ülkeler sırasıyla Almanya, ABD ve Irak oldu. Almanya'ya ihracat yüzde 18,2 oranında artışla 2 milyar 2 milyon dolar, ABD'ye ihracat yüzde 0,7 azalışla 1 milyar 378 milyon dolar ve Irak'a yapılan ihracat yüzde 24,3 oranında artışla 1 milyar 277 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Eylül ayında Türkiye'nin en fazla ithalat yaptığı ülkeler ise sırasıyla Rusya, Çin ve İsviçre. Rusya Federasyonu'ndan ithalat yüzde 186,7 oranında artışla 6 milyar 926 milyon dolar, Çin'den ithalat yüzde 28 oranında artışla 3 milyar 706 milyon dolar ve İsviçre'den ithalat ise yüzde 764,2 oranında artışla 2 milyar 179 milyon dolar oldu.

Bakanlık açıklamasına göre, 2022 yılının Eylül ayında dış ticaret hacmi de geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 26,3 oranında artışla 55 milyar 616 milyon dolar olarak kaydedildi.

2022 yılının ilk dokuz aylık bölümünü kapsayan Ocak-Eylül döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre ihracatta yüzde 17,1'lik artış kaydedildi. İhracat 188 milyar 224 milyon dolar olurken ithalat yüzde 40,8 oranında artarak 272 milyar 43 milyon dolar oldu.

DW / EC, CÖ