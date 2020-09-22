 Eyfel Kulesi bomba ihbarı üzerine boşaltıldı | AVRUPA | DW | 23.09.2020

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AVRUPA

Eyfel Kulesi bomba ihbarı üzerine boşaltıldı

Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Eyfel Kulesi bomba ihbarı üzerine boşaltıldı.

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Paris Eyfel Kulesi telefonla yapılan bir bomba ihbarı üzerine boşaltıldı. Eyfel Kulesi yönetimi binanın boşaltıldığını duyururken Fransız polisi de Alman haber ajansı dpa'ya binanın bomba tehdidi nedeniyle boşaltıldığını doğruladı.

131 yıllık kule normal koşullar altında her gün yaklaşık 25 bin turist tarafından ziyaret ediliyor. Koronavirüs pandemisi nedeniyle yürürlüğe konulan seyahat kısıtlamaları nedeniyle bu sayı bu yıl düşmüştü. Ziyaretçilere kapıları her gün açık olan kule, intihar girişimleri, bomba ihbarları ya da grevler nedeniyle zaman zaman kapalı kalmıştı.

AP, dpa / EC, HS

©Deutsche Welle Türkçe

 

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