Eyalet seçimlerinde Bavyera'da CSU, Hessen'da CDU önde

Eyalet seçimlerinde ilk tahmini sonuçlara göre Bavyera'da CSU, Hessen'da CDU önde. Başbakan Scholz'un partisi SPD her iki eyalette de oy kaybetti. Sağ popülist AfD her iki eyalette oy oranını yükseltti.

Almanya'nın Bavyera ile Hessen eyaletlerinde bugün eyalet parlamentosu seçimleri yapıldı.

Bavyera'daki seçimleri gelen ilk tahmini sonuçlara göre, Hristiyan Demokrat Birlik'in (CDU) kardeş partisi Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) önde tamamladı.

Eyalet Başbakanı Markus Söder liderliğindeki CSU, 2018 yılında yapılan son seçimlere göre yüzde 0,5 puan oy kaybederek yüzde 36,7'sini aldı. CSU sandıktan birinci parti olarak çıksa da bu sonuçla tarihinin en düşük oy oranında kaldı.

Eyalette ikinci güç, sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) oldu. 2018 Seçimleri'ne göre oylarını 5,7 puan artıran AfD, yüzde 15,9'luk oy oranına ulaştı.

Bavyera'da oylarını artıran bir diğer parti ise CSU ile koalisyonda bulunan muhafazakâr Hür Seçmenler oldu. Oylarını 3,7 puan artıran partinin oy oranı ilk tahminlere göre yüzde 15,3.

Seçimler öncesinde ikinci sıra için AfD ile mücadele eden Yeşiller oyların yüzde 14,8'ini aldı. Parti geçen seçimlere göre 2,8 puan kaybetti.

SPD oy kaybetti

Başbakan Olaf Scholz'un partisi Sosyal Demokrat Parti (SPD) oyların yüzde 7,9'unu aldı. SPD böylece, geçen seçimlere oranla 1,8 puan oy kaybetmiş oldu.

Federal Hükümet'te koalisyon ortağı olan Hür Demokrat Parti (FDP) de yüzde 2,8'lik oy oranı ile, eyalet parlamentosunda girebilmek için gereken yüzde 5'lik barajı aşamadı.

Tahmini sonuçlara göre, 205 üyeli Bavyera parlamentosunda CSU 84, Yeşiller 33, Hür Seçmenler 34, AfD 36 ve SPD 18 sandalye kazandı.

Söder, Hür Seçmenlerle koalisyonu sürdürmek istiyor

CSU Genel Başkanı ve Bavyera Başbakanı Markus Söder, seçim sonuçlarına ilişkin ilk değerlendirmesinde Hür Seçmenlerle koalisyonu sürdürmek istediklerini belirterek, "Bavyera seçimini yaptı. Bavyera istikrarı seçti. Ve CSU bu seçimi kazandı" dedi. Bu hafta içinde Hür Seçmenler ile koalisyon hükümetinin devamı için görüşmeler yürüteceğini belirten Söder, partisinin bu sonuçlarla "hükümet kurma görevi" almış olduğunu vurguladı.

Sadece Bavyera eyaletinde koalisyon hükümetinde yer alan Hür Seçmenlerin lideri Hubert Aiwanger de seçim sonuçlarını "çok iyi" olarak değerlendirdi. Eyalette AfD'nin oylarını artırmasına işaret eden muhafazakâr politikacı, "Daha fazla seçmenin sağa kaymasını kısmen engelledik" dedi.

Hessen'da CDU açık ara önde

Hessen eyaletinde ise ilk tahmini sonuçlara göre Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) seçimi açık ara önde tamamladı. Muhafazakâr parti bunun yanı sıra oylarını da 2018 yılına kıyasla 7,3 puan artırdı. Liste başı adayı Hessen Başbakanı Boris Rhein olan CDU, oyların yüzde 34,3'ünü aldı.

Hessen Başbakanı Boris Rhein seçimi açık ara önde tamamladı Fotoğraf: KAI PFAFFENBACH/REUTERS

Eyalette SPD'nin oy oranı yüzde 15,1 oldu. Liste başı adayı Federal İçişleri Bakanı Nancy Faeser ile seçimlere giren SPD, bir önceki seçimlere göre 4,7 puan kaybetti.

AfD oylarını artırdı

Oyların yüzde 17,9'unu alan sağ popülist Almanya için Alternatif geçen seçimlere kıyasla oylarını 4,8 puan artırdı.

Eyalette CDU ile koalisyonda olan Yeşiller de 2018'e göre 5,2 puan kaybederek yüzde 14,6'da kaldı.

Federal düzeyde koalisyon hükümetinde yer alan FPD'nin oyları, tahmini ilk sonuçlara göre yüzde 4,9. Bu oran, FDP'nin de 2,6 puan kaybettiğini ve yüzde 5 seçim barajını aşamadığını gösteriyor.

Oyları yüzde 3,2 seviyesinde kalan Sol Parti, yüzde 5 seçim barajını aşamayarak parlamentoya giremedi. Hür Seçmenler de geçen seçime kıyasla oy oranını 0,6 puan artırsa da yüzde 3,6 ile barajı aşamadı.

Tahmini sonuçlara göre 110 üyeli Hessen parlamentosunda, CDU 46, Yeşiller 20, SPD 20 ve AfD 24 sandalye kazandı.

Hessen Başbakanı sonuçtan memnun

Hessen Başbakanı Boris Rhein, partisi CDU'nun seçmenden hükümeti kurma görevi aldığını dile getirdi. Bu sonuçların CDU için "inanılmaz harika bir gün" olduğunu belirten Rhein, hükümeti demokratik partilerle kuracaklarına işaret etti. CDU'nun eyalette şimdiye kadar olduğu gibi Yeşiller ile koalisyonu sürdürmesi mümkün görünüyor. Parti, SPD ile de hükümeti kuracak çoğunluğu sağlıyor.

Federal İçişleri Bakanı ve SPD'nin Hessen eyaletindeki liste başı adayı Nancy Faeser ise partisinin oy kaybını "çok hayal kırıklığı" yaratan bir sonuç olarak değerlendirdi.

Faeser'in seçimlerde hezimete uğraması sonrasında istifa etmesi yönünde CDU'dan gelen çağrılara ise SPD ret yanıtı verdı. SPD Genel Sekreteri Kevin Kühnert, Faeser'in istifa etmesine gerek olmadığını ifade ederek, "Federal İçişleri Bakanına desteğimiz tam" dedi.

Hessen'da Yeşillerin liste başı adayı Tarek Al-Wazir, eyalette partisinin oy kaybetmesinden federal düzeydeki SPD-Yeşiller-FDP koalisyonunu sorumlu tuttu. Al-Wazir, federal düzeyde partiler arasında yaşanan tartışmaların eyaletteki sonuçları etkilediğini, federal düzeyde koalisyondaki partilerin aldığı sonuçlarda da bunun görüldüğünü ifade etti.

Koalisyon partileri için yenilgi

Olaf Scholz liderliğindeki koalisyonda, partiler arasında mültecilere yönelik politika, iklim koruma, enerji yasaları, bütçe gibi konularda yaşanan anlaşmazlıklar sıklıkla kamuoyuna da yansıyor. Yapılan anketlerde seçmenlerin neredeyse yarısı, federal hükümetin icraatlarından memnun olmadığını dile getiriyor. Federal seçimlerde oy oranı yüzde 52 olan SPD-Yeşiller-FDP'nin oyları kamuoyu yoklamalarına göre yüzde 38'e kadar düştü.

Bavyera ve Hessen eyaletlerinde yapılan seçimler de federal hükümeti oluşturan partilerden seçmenlerin memnun olmadığına işaret etti. Başbakan Scholz'un partisi SPD her iki eyalette de oy kaybına uğradı.

SPD Eş Başkanı Lars Klingbeil, partisinin seçimlerde hezimete uğradığını kabul ederek, bekledikleri sonucun bu olmadığını dile getirdi. Söz konusu sonuçlar üzerinde çalışacaklarını belirten Klingbeil, bu sonuçların, ülkedeki vatandaşların sorunlarını çözmede başka bir hıza ihtiyaç olduğu konusunda koalisyon partilerine verilen bir sinyal olduğunu ifade etti.

Koalisyon ortaklarından FDP, ilk tahmini sonuçlara göre her iki eyalette de meclise girmeyi başaramadı. Yeşiller de her iki eyalette de oy kaybetmesine rağmen, Hessen eyaletinde CDU ile koalisyonu sürdürmesi bekleniyor.

DW / JD,ET

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