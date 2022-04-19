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Köln-Ehrenfeld'teki DİTİB (Diyanet İşleri Türk İslam Birliği) Merkez Camii
Köln-Ehrenfeld'teki DİTİB (Diyanet İşleri Türk İslam Birliği) Merkez CamiiFotoğraf: picture alliance / Geisler-Fotopress
İnançAlmanya

Eyalet başbakanından ezan projesine eleştiri

41 dakika önce

Kuzey Ren-Vestfalya Eyalet Başbakanı Hendrik Wüst, Köln kentinde uygulanan ezan projesini eleştirerek, bunun toplum içinde uyumdan çok çatışmaya yol açabileceğini öne sürdü.

https://www.dw.com/tr/eyalet-ba%C5%9Fbakan%C4%B1ndan-ezan-projesine-ele%C5%9Ftiri/a-61511376

Almanya'nın nüfus bakımından en büyük eyaleti olan Kuzey Ren-Vestfalya'nın başbakanı Hendrik Wüst, Köln kentinde hayata geçirilen ezan projesini eleştirerek, "(Bu uygulamayla) uyum konusunda yararlı bir iş yapmaktan ziyade toplum içine daha çok çatışma taşınacağından endişe ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kuzey Ren-Vestfalya Başbakanı Hendrik Wüst
Hendrik WüstFotoğraf: Land NRW / Ralph Sondermann

Alman Katolik Haber Ajansı'na (KNA) verdiği röportajda, konuyla ilgili soru üzerine, Köln'de geçen yıl sonbaharda başlatılan ve Cuma günleri öğle ezanının beş dakikayı geçmemek şartı ile dışarıdan da duyulacak şekilde okunmasına olanak tanıyan iki yıllık projeyi değerlendiren Wüst, ezanın kuşkusuz inanç özgürlüğü kapsamına girdiğini söyledi. Wüst ancak diğer temel haklarla tartılması sonucunda ezanın sadece birkaç camide ve kısıtlı bir biçimde dışarıdan da duyulacak şekilde okunduğunu dile getirdi.

"Bu durum geçen yıllarda konuyu, toplumsal huzur açısından bir yola koymuştu. Şimdi bana göre hiç gerek yok iken, Köln'de bu huzura bir saldırı oluyor" söyleminde bulunan Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partili Hendrik Wüst, şehir idaresinin çağrısının, tüm cami cemaatlerine ezan uygulamasına geçme çağrısı ile aynı anlama geldiğini belirtti.

Şartlara bağlı ezan uygulaması

Köln Belediyesi'nin konuyla ilgili şartları, dışarıdan da duyulacak şekilde ezanın yalnızca Cuma günleri, beş dakikayı geçmeyecek şekilde, ses ayarının belli ölçüde tutularak ve çevredeki komşulara önceden haber verilerek okunmasını öngörüyor. Ayrıca konuyla ilgili soruları ve şikayetleri dinlemek üzere, cami cemaatinden bir kişinin de önceden belirlenmesi gerekiyor.

Köln Büyükşehir Belediye Başkanı Henriette Reker
Henriette RekerFotoğraf: Thomas Banneyer/dpa/picture alliance

Köln Büyükşehir Belediye Başkanı Henriette Reker, daha önce yaptığı açıklamada, "Şehrimizde kilise çanının yanında müezzinin ezanını da duyuyorsak, bu bizim çeşitliliğe saygı duyduğumuzu ve onu yaşadığımızı gösterir" demişti.

Eyalet Başbakanı Wüst de Müslümanları, "toplumun önemli bir parçası" olarak nitelendirdi. Özellikle Kuzey Ren-Vestfalya'da, birkaç kuşaktan bu yana çok sayıda Müslüman yaşadığını vurgulayan Hendrik Wüst, "Bu gerçeği kabul etmeliyiz" dedi. Wüst ayrıca, Eski Almanya Cumhurbaşkanı Christian Wulff'un 2010 yılında dile getirdiği, "İslam Almanya'ya aittir" cümlesinin, o güne dek çok nadir dile getirilen bariz bir durumun, daha o zamanlar ifadesi olduğunu belirtti.

 

KNA / ET,EC

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