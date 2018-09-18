 Eyalet Başbakanı DİTİB Camii′nin açılışına katılmayacak | ALMANYA | DW | 20.09.2018

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ALMANYA

Eyalet Başbakanı DİTİB Camii'nin açılışına katılmayacak

Eyalet Başbakanı Laschet’in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte Köln’deki cami açılışına katılmayacağı açıklandı. Karara, açılış töreninin diyalog için uygun yer olmaması gerekçe gösterildi.

DITIB-Zentralmoschee, Köln (picture-alliance/AP Photo/M. Meissner)

Kuzey Ren Vestfalya Eyalet Başbakanı Armin Laschet'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından resmi açılışı yapılacak olan, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'nin (DİTİB) Köln'de inşa ettiği Merkez Camii'nde düzenlenecek törene katılmayacağı açıklandı. Daha önce çıkan haberlerde açılışın birlikte yapılmasının Erdoğan'ın ziyaret programında yer aldığı belirtilmişti.

Eyalet hükümetinin sözcüsü Christian Wiermer "Başbakan Laschet'in samimi ve eleştirel diyalogdan yana olduğunu" ancak "DİTİB camisinin açılışının bunun için uygun olmadığını" söyledi.

Açıklamada, Armin Laschet'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı "protokol kuralları çerçevesinde" karşılamaya hazır olduğuna ve ibadet özgürlüğü ile kültürler arasındaki barış içinde birlikte yaşamanın taşıdığı öneme de dikkat çekildi.

Armin Laschet

Armin Laschet

Cumhurbaşkanı Erdoğan yönetim tarzı nedeniyle eleştirildiği gibi DİTİB'in Almanya'da oynadığı rol de sorgulanıyor. DİTİB'e bağlı camilerde görev yapan imamların Almanya'daki Erdoğan karşıtlarını Türkiye'ye ihbar ettiği öne sürülmüştü. 

Modern cami 8 yılda inşa edildi

Kuzey Ren Vestfalya Eyalet hükümetinin sözcüsü Wiermer "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinin farklı görüşlerin teatisine imkân tanıması" ve "ayrıntıları henüz kesinleşmeyen ziyaret programının da buna uygun olması" gerektiğini söyledi. Eyalet meclisinin ana muhalefet kanadındaki Sosyal Demokrat Parti (SPD), Başbakan Laschet'ten Erdoğan ile yapacağı görüşmede Türkiye'deki siyasi tutukluların durumunun da ele alınmasını şart koşmasını istedi.

DİTİB'e teşvik kesildi

Eyalet hükümeti ile DİTİB arasındaki diyalog aylar önce kesilmiş ve DİTİB'in projelerine uygulanan teşvikler 2016 yılında kaldırılmıştı. Selefilik ile mücadeledeki işbirliğine de son verilmişti. "Genişletilmiş güvenlik denetimine" karşı çıkan imamların cezaevlerindeki çalışmaları da durdurulmuştu. DİTİB okullardaki İslam din dersinin görüşüldüğü danışma kurulu toplantılarına 2017 yılından beri katılmıyor.

İki Alman mimarın projesi olan Köln Merkez Camii Batı Avrupa'daki en önemli modern ibadet yerleri arasında yer alıyor. Bin 200 kişinin toplu ibadete katılabildiği caminin kubbe yüksekliği 36, minarelerinin yüksekliği ise 55 metreyi buluyor. Temeli 2009 yılında atılan cami çeşitli anlaşmazlıklar yüzünden 2017 yılında tamamlanabilmişti.

DW, kna/AG, HT

© Deutsche Welle Türkçe

 

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