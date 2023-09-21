Evsizlik: Alman kulübü Darmstadt'tan anlamlı etkinlik

Bundesliga kulübü Darmstadt 98, yaklaşan soğuk havalar öncesi evsizlerin durumuna dikkat çekmek ve maddi yardım toplayabilmek için yürüttüğü kampanyada sıra dışı bir yola başvuracak.

Alman kulübü, yaklaşık 18 bin kişilik stadyumunu bir geceliğine taraftarlara açacak. Taraftarlar 6 Ekim'de geceyi stadyumda geçirme fırsatı bulacak.

Darmstadt kulübü bu ilginç etkinlikle ilgili yapıtığı açıklamada, stadyumun 6 Ekim gecesi taraftarlar için "dev bir açık hava yatak odası" hâline bürüneceğini duyurdu. Açıklamada, taraftarlar geceleyeceği bölümün, futbol sahasının çimlerini kapsamadığı vurgulandı.

Darmstadt 98'in geçen sezon Bundesliga'ya çıkmayı garantilediği FC Magdeburg maçı sonrası stadyumda yaşanan coşku Fotoğraf: Uwe Anspach/dpa/picture alliance

Geceliği en az 49 euro

Taraftarlar uyku matı ve tulumunu yanlarında getirdikleri takdirde 49 euroya stadyumda geceleyebilecek. Bu para doğrudan evsiz insanlara yönelik yardım derneklerine bağışlanacak.

Uyku matı ve tulumunun kulüp tarafından sağlandığı paket kapsamındaki konaklama ücreti ise 98 euro. Hem bu tulum ve matlar hem de 49 euroluk kira bedelleri, etkinlikten sonra evsizlere dağıtılacak.

DW,dpa/CÖ,EC