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Everything Everywhere All at Once oyuncuları Oscar töreninde sahneye çıktı.
Everything Everywhere All at Once En İyi Film dahil olmak üzere 7 dalda Oscar kazandı.Fotoğraf: Patrick T. Fallon/AFP/Getty Images
SanatAmerika Birleşik Devletleri

Everything Everywhere All at Once 7 dalda Oscar kazandı

3 saat önce

Everything Everywhere All At Once yedi dalda Oscar ödülü kazanarak sezonun en başarılı filmi oldu.

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95'inci Oscar ödülleri Los Angeles'taki Dolby Tiyatrosu'nda düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Bilim kurgu macera filmi Everything Everywhere All At Once (Her Şey Her Yerde Aynı Anda) tam yedi dalda ödüle layık görüldü. En İyi Film, En İyi Yönetmen, En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu gibi ana dallarda ödül kazanarak yılın en başarılı filmi oldu.

Michelle Yeoh
Michelle Yeoh Fotoğraf: Carlos Barria/REUTERS

Filmde çamaşırhane işleten bir kadını canlandıran Malezya doğumlu aktris Michelle Yeoh, En İyi Kadın Oyuncu ödülüne layık görüldü. Hollywood sinemasının tanınmış oyuncularından Jamie Lee Curtis de filmdeki vergi memuru rolüyle En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünü kazandı ve böylece kariyerinde ilk kez bir Oscar ödülüne layık görüldü.

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünü kazanan Jamie Lee Curtis (solda) ve James Hong
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünü kazanan Jamie Lee Curtis (solda) ve James Hong Fotoğraf: Patrick T. Fallon/AFP/Getty Images

Başta Mumya üçlemesi olmak üzere aksiyon filmlerinde oynadığı rollerle tanınan Brendan Fraser da The Whale (Balina) filmindeki rolüyle En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü kazandı. Fraser, filmde 17 yaşındaki kızıyla iletişim kurmaya çalışan obez bir babayı canlandırıyor.

Batı Cephesinde Yeni Bir Şey Yok, En İyi Uluslararası Film dalında ödüle layık görüldü.
Batı Cephesinde Yeni Bir Şey Yok, En İyi Uluslararası Film dalında ödüle layık görüldü.Fotoğraf: Patrick T. Fallon/AFP/Getty Images

Alman sinemasına dördüncü Oscar

Sezonun iddialı yapımlarından ve dokuz dalda Oscar'a aday gösterilen All Quiet On The Western Front (Batı Cephesinde Yeni Bir Şey Yok) ise dört dalda ödüle layık görüldü. Erich Maria Remarque savaş karşıtı romanından uyarlanan film, Birinci Dünya Savaşı'na katılan Alman askerlerinin hayatlarındaki dönüşümü anlatıyor. Yönetmenliğini Edward Berger'in yaptığı filmle birlikte Almanya, En İyi Uluslararası Film dalında dördüncü kez Oscar'a uzanmış oldu. 1980 yılında Teneke Trampet filmiyle yönetmen Volker Schlöndorff, 2003 yılında Afrika'nın Hiçbir Yerinde filmiyle yönetmen Caroline Link, 2007 yılında Başkalarının Hayatı filmiyle yönetmen Florian Henckel von Donnersmarck En İyi Uluslararası Film dalında Oscar'ı kazanan isimler olmuştu.

Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından verilen ödüllerin törenini Jimmy Kimmel sundu.

23 kategoride Oscarların dağılımı şöyle:


- En İyi Film: Everything Everywhere All At Once

- En İyi Yönetmen: Everything Everywhere ile Daniel Scheinert ve Daniel Kwan

- En İyi Kadın Oyuncu: Michelle Yeoh (Everything Everywhere All At Once)

- En İyi Erkek Oyuncu: Brendan Fraser (The Whale)

- En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Jamie Lee Curtis (Everything Everywhere All At Once)

- En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Ke Huy Quan (Everything Everywhere All At Once)

- En İyi Uluslararası Film: All Quiet On The Western Front

- En İyi Sinematografi: All Quiet On The Western Front

- En İyi Özgün Senaryo: Everything Everywhere All At Once

- En İyi Uyarlama Senaryo: Women Talking

- En İyi Animasyon Filmi: Guillermo del Toro's Pinocchio

- En İyi Belgesel: Navalny

- En İyi Kısa Belgesel: The Elephant Whisperers

- En İyi Kısa Film: An Irish Goodbye

- En İyi Kısa Animasyon Filmi: The Boy, the Mole, the Fox and the Horse

- En İyi Ses: Top Gun: Maverick

- En İyi Kurgu: Everything Everywhere All At Once

- En İyi Film Müziği: All Quiet On The Western Front

- En İyi Film Şarkısı: Naatu Naatu (RRR)

- En İyi Prodüksiyon Tasarımı: All Quiet On The Western Front

- En İyi Kostüm Tasarımı: Black Panther: Wakanda Forever

- En İyi Makyaj ve Saç Tasarımı: The Whale

- En İyi Görsel Efekt: Avatar: The Way of Water

DW / EC, JD

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