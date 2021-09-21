 Evdeki tehdit PFAS | ″Sperm kalitesini azaltıp kansere yol açabiliyor″ | MULTİMEDYA | DW | 20.10.2021

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MULTİMEDYA

Evdeki tehdit PFAS | "Sperm kalitesini azaltıp kansere yol açabiliyor"

Pizza kutuları, tava, yağmurluk ve halıların sağlığımız ve çevre açısından ortak yönü olabilir mi? Evet, hem de çok önemli bir ortak nokta barındırıyorlar. Hepsinde "kalıcı kimyasallar" olarak adlandırılan kimyasal maddelerden var. Ve bu maddeler sağlığımıza ve doğaya ciddi zararlar verirken, doğada da çözünmüyorlar. PFAS olarak bilinen bu kimyasalları araştırdık.

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