Europol'den korona uyarısı: Kutuplaşma teröristlere yarıyor

Avrupa polis teşkilatı Europol, koronavirüs pandemisinin hakim olduğu 2020 yılında teröristlerin internet üzerinden faaliyetlerinin ve nefret propagandasının arttığı uyarısında bulundu.

Europol'ün 2020 yılı terörizm raporunda aşırılıkçıların pandemiyi "nefret yaymak ve kamu kurumlarına karşı güvensizliği artırmak için kullandığı" kaydedildi.

Raporda koronavirüs salgını, ekonomik kriz ve bunun yarattığı sosyal huzursuzluğun toplumlarda kutuplaşmayı artırdığı ve safları keskinleştirdiği belirtilerek siyasi karşıtlara yönelik tahammülsüzlüğün arttığı, sözlü ya da fiziki şiddete maruz kalanların sayısının yükseldiği kaydedildi.

Teröristlerin mevcut ortamdan şiddete dayalı ideolojilerini yaymak için yararlandığına işaret edilen raporda, "Teröristler demokratik yapıları zayıflatmak, korku yaymak ve toplumu kutuplaştırmak için her fırsatı kullanıyorlar" ifadesine yer verildi.

İnternette radikalleşme uyarısı

AB Komisyonunun içişlerinden sorumlu üyesi Ylva Johansson, Europol raporuyla ilgili yaptığı açıklamada, koronavirüs döneminde internet üzerinden radikalleşme riskinin arttığını, bunun özellikle de aşırı sağ terörizm için geçerli olduğunu söyledi. Johansson aşırı sağcıların hükümetlerin koronavirüse yönelik önlemlerine karşı protesto gösterilerine katıldığını, internet forumları ya da oyun portalları gibi dijital ortamlarda genç ve iyi eğitimli taraftar toplama çabalarına hız verdiği uyarısında bulundu.

Europol raporuna göre 2020 yılında AB ülkelerinde 21 kişi terör saldırılarına kurban gitti. Almanya'nın Hanau kentindeki aşırı sağcı terörsaldırısında 9 kişi yaşamını yitirirken, diğer 12 kişi ise radikal İslam kaynaklı 6 saldırıda hayatını kaybetti.

Avusturya, Belçika, Fransa, Almanya, İtalya ve İspanya olmak üzere altı AB ülkesinde gerçekleşen, engellenen ve amacına ulaşamayan toplam 57 terör saldırısı ya da girişimi kaydedildi. 17 AB ülkesinde toplam 449 kişi terörle bağlantılı suçlardan tutuklandı.

dpa/BK,TY

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