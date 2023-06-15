Europol raporunda PKK ve YPG uyarısı

Avrupa Polis Teşkilatı Europol, AB'de terörün durumu ve eğilimlere dair yayınladığı raporda PKK'nın Avrupa'daki faaliyetleri ve Suriye'deki YPG ile bağlantılarına dair ayrıntılara yer verdi.

Dün yayınlanan ve 2022'ye ait verileri içeren raporda, AB'nin terör örgütleri listesinde bulunan Kürdistan İşçi Partisinin (PKK), AB ülkelerinde "kampanya" adı verilen yıllık para toplama etkinlikleriyle "büyük miktarlarda" mali kaynak yarattığı kaydedildi.

Raporda, PKK'nın AB içinde "çok aktif" olduğu, AB ülkelerini idarî ve malî işleri ve eleman toplamada yoğun bir şekilde kullandığı belirtildi.

"Toplanan paralar YPG'nin finansmanında kullanılıyor"

Terörizm raporunda "aşırı sol" terör örgütleri arasında yer verilen PKK'nın Suriye'deki Halk Savunma Birlikleri (YPG) ile bağlantısına da işaret edildi. Europol, PKK'nın Avrupa'daki faaliyetlerinde, Irak, Suriye ve Türkiye'deki operasyonlara destek için eleman toplama, mali faaliyetler ve propaganda çalışmalarına odaklandığını kaydetti.

Almanya'nın Köln kentinde, Türkiye'nin Suriye'deki operasyonlarını protesto için düzenlenen bir gösteri. Fotoğraf: picture-alliance/dpa/R. Pfeil

PKK'nın Avrupa'da gelişmiş bir propaganda ağı bulunduğuna işaret edilen raporda, çeşitli faaliyetlerden elde edilen mali kaynağın "Kürt bölgelerine insanî yardım ve Suriye'deki YPG milislerinin finansmanı için kullanıldığı" belirtildi. PKK'nın yasa dışı finansman araçları arasında uyuşturucu kaçakçılığı ve dolandırıcılığın da bulunduğu kaydedildi.

"Suriye'den dönen savaşçılar tehdit oluşturabilir"

Europol, AB ülkelerinde vatandaşlığı ya da süresiz oturma izni bulunan PKK üyelerinin silahlı çatışmalara katılmak üzere Suriye ve Irak'a seyahat ettiğine, ayrıca örgütün AB ülkelerindeki aşırı sol ve anarşist gruplarla yakın bağlantı içinde olduğuna da işaret etti. Raporda, bu bağlantının, gösterilerin ortak organizasyonu, aşırı solcu ve anarşistlere Suriye'de YPG tarafından muharebe eğitimi verilmesi ve bu kişilerin çatışmalarda Kürt birliklerin yanında savaşa katılması gibi sonuçlar doğurduğu kaydedildi.

Raporda, "Kürt davası ve PKK'ya destek, aşırı sol çevrede uzun süredir gündemdeki bir konu. Bu sadece destekten ibaret kalmamakta, bazı aşırı solcular yıllardır çatışma bölgelerinde Kürt birlikleriyle eğitim ve muharebelerde yer almaktadır. Bazı üye ülkeler, 2022 yılında Suriye'nin kuzeyindeki Rojava'dan dönüş yapan yabancı terörist savaşçılar olduğunu bildirmiştir. Muharebe eğitimli bu kişiler üye ülkeler açısından tehdit oluşturabilir" ifadeleri yer aldı.

AB ülkelerinde 2022'de etnik milliyetçi ve ayrılıkçı faaliyetler nedeniyle 18 kişinin tutuklandığı belirtilen raporda, Almanya'da terör örgütü üyeliği nedeniyle hakkında işlem yapılan dört kişinin hepsinin PKK üyeliğinden tutuklanan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olduğu belirtildi. İtalya'da da bir kişinin PKK bağlantılı olarak tutuklandığı bildirildi.

DW/BK,EC