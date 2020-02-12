 EUROPOL korona suçlarına karşı uyardı | AVRUPA | DW | 27.03.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

AVRUPA

EUROPOL korona suçlarına karşı uyardı

Avrupa polis teşkilatı EUROPOL, korona suçlarına karşı uyarıda bulundu. Teşkilatın verilere göre siber suçlar, dolandırıcılık, hırsızlık ve sahtecilik gibi suçlarda artış var.

Europol Internationale Razzia Doping Medikamentenfälschungen (Europol)

Merkezi Hollanda'nın Lahey kentindeki Avrupa polis teşkilatı EUROPOL, koronavirüs salgınıyla bağlantılı olarak bazı suçlarda artış olduğunu açıkladı.

Organize suç çetelerinin yeni yöntemlerle korona krizinden faydalanmaya çalıştığı uyarısında bulunan EUROPOL siber suçlar, dolandırıcılık, hırsızlık ve sahtecilik suçlarının arttığına dikkat çekti.

Sahte maske, dezenfektan ve ilaç

EUROPOL'ün açıkladığı raporda virüse karşı sahte koruma ürünleri ve ilaçların piyasaya sürüldüğü, bu sahte ürün ve ilaçların da salgının daha da yayılmasına yol açtığı belirtildi. Açıklamada dolandırıcıların özellikle koruma maskesi ve dezenfektan gibi ürünlerin piyasada zor bulunmasından faydalandığına işaret edildi.

EUROPOL'ün verilerine göre Mart ayı içinde dünya genelinde güvenlik güçlerinin düzenlendiği operasyonlarda 34 bin cerrahi maskeye el konuldu. Ayrıca çok sayıda antivirüs ilacı, sıtmaya karşı kullanılan klorokin maddesi ve vitamin ilaçlarının sahtelerinin ele geçirildiği vurgulandı.

Raporla ilgili açıklamasında bu durumun kabul edilemez olduğunu söyleyen EUROPOL Direktörü Catherine De Bolle, "Sağlık krizinin olduğu bir dönemde bu tür kriminal faaliyetler özellikle tehlikeli ve insan hayatını tehlikeye atabilir" dedi.

Siber dolandırıcılık uyarısı

Siber suçlara karşı da uyarıda bulunan EUROPOL, çok sayıda kişinin evden çalıştığına dikkat çekerek evde kullanılan bilgisayarların daha az güvenli olduğunu belirtti. Dolandırıcılık olaylarının artabileceğini kaydeden EUROPOL, dikkatli olunması gerektiğine ve dolandırıcıların insanların korkularını sömürebileceğine işaret etti.

dpa/HS,TY

©️ Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Almanya'daki Darknet baskınında üç gözaltı

ABD ve Avrupa Birliği, Darknet üzerinde faaliyet gösterdiğinden şüphelendiği kişilere karşı operasyon düzenledi. Almanya'da üç kişi gözaltına alınırken, bu kişilerin uyuşturucu ve sahte belge sattıkları öne sürülüyor. (03.05.2019)  

Tarihin en büyük doping operasyonunda 234 tutuklama

Avrupa polis teşkilatı Europol, dopingle mücadele amacıyla bugüne kadar gerçekleştirilen en büyük operasyonda 234 kişinin tutuklandığını duyurdu. Operasyon kapsamında 3,8 milyon doping maddesine el kondu. (09.07.2019)  

Benzer içerik

Symbolbild Polizei

Türk ve Alman polisinden dolandırıcılara ortak operasyon 12.02.2020

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile Almanya Federal Polis Teşkilatı'nın Türkiye ve Almanya'da ortaklaşa düzenlediği operasyonlarda kendilerini polis olarak tanıtarak dolandırcılık yapan uluslararası bir suç örgütü çökertildi.

Libanon Beirut Protest Gewalt gegen Frauen

Uzmanlardan uyarı: Ev içi şiddet artabilir 20.03.2020

Almanya’da koronavirüs nedeniyle ev içi şiddette artış olabileceği uyarıları yapılıyor. UNICEF de milyonlarca çocuğun büyük tehdit altında olduğunu açıkladı.

Polizei Symbolbild

Almanya'da suç oranı düşüyor ama korku artıyor 09.05.2018

Suç istatistiklerine göre Almanya dünyanın en güvenli ülkelerinden biri. Peki neden Almanlar kendilerini her zamankinden daha fazla tehlike altında hissediyor?

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Italien - Bergamo - Coronavirus (Imago/C: Cozzoli)

Koronavirüs Avrupa’ya 2019’da ulaşmış olabilir mi?

Koronavirüsün Avrupa’ya bilinenden daha önce yayılmış olabileceğini düşünen İtalyan araştırmacı, geçen yılın son üç ayında Lombardiya bölgesinde normalin üzerinden grip ve zatürre vakasının görüldüğü tespit etti.  

FOTO-GALERİ

Türkei Ayvacik Küste zu Griechenland (DW/K. Kızıl)

Sığınmacılar gitti sahilde eşyaları kaldı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarından botlarla Yunanistan'a geçmeye çalışan sığınmacılardan arta kalanlar...  