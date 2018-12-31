 Euro toparlanıyor | EKONOMİ | DW | 02.01.2019

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EKONOMİ

Euro toparlanıyor

Euro Dolar karşısında son iki ayın en yüksek değerine ulaştı. ABD'deki bütçe anlaşmazlığı nedeniyle Dolar'ın baskı altına girmesi, Avrupa ortak para biriminin yükselmesine yaramıştı.

Europäische Flagge mit Euro Münzen (picture alliance/dpa/K. Ohlenschläger)

Avrupa ortak para birimi Euro'nun dış değeri hafta ortasında artarak Kasım ayı sonrasının en yüksek düzeyine çıktı. Sabah saatlerinde Euro 1,1497 Amerikan Doları’ndan işlem gördü. Euro'nun Dolar kuru son olarak 7 Kasım 2018'de bu rakama ulaşmıştı.

Avrupa Merkez Bankası hafta başında Euro'nun kurunu 1,1450 olarak saptamıştı. Son haftalarda Dolar'ın değer kaybetmesi Avrupa ortak para biriminin yükselmesine yaramıştı.

ABD'deki bütçe anlaşmazlığı Dolar üzerinde baskı yaratmıştı. ABD Başkanı Donald Trump bütçe anlaşmazlığının aşılabilmesi için Kongre ile uzlaşmaya hazır olduğunu duyurmuştu.

Trump'ın bütçe yasasını imzalamayı ret etmesi üzerine devlet hizmetleri kısmen kapanmıştı. Yatırımcı önümüzdeki saatlerde açıklanacak olan ekonomik verilere odaklanmış bulunuyor.

Öncelikle Euro Bölgesi ve Amerikan sanayi sektöründeki beklentilerin hangi yönde olacağı merak ediliyor.

DW, dpa/AG, GA

© Deutsche Welle Türkçe

 

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