Euro kuru 20 TL sınırında

Yılın ilk haftasında dolar kuru sabit devam ederken, euro dalgalı seyrini sürdürüyor. Haftanın ilk dakikalarında dolar 18,70 TL'den, euro ise 20,01 TL'den işlem gördü.

Piyasada hafta boyunca hafif artış ve azalışla işlem görmeye devam eden dolar, haftanın ve yılın son gününde 18,72 TL'den fiyatlanmış, euro kuru ise dalgalanmalar sonunda haftayı 19,96 TL seviyesinde kapatmıştı.

Bugün piyasaların açılışında yatay seyrini koruyan dolar kuru 2023'ün ilk haftasına 18,70 TL, euro ise 20 lira sınırını yeniden aşarak 20,01 TL'den başladı. Ancak ilerleyen saatlerde euronun tekrar 20 TL'nin altına düştüğü görüldü.

Bu hafta döviz kurlarının yönünü, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından salı günü açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) verileri belirleyecek.

Tüketici enflasyonu kasımda baz etkisiyle gerileyerek aylık yüzde 2,88 artışa rağmen yıllık yüzde 84,39'a düşmüş, üretici enflasyonu ise aylık yüzde 5,17 artışla yıllık yüzde 144,61'e ulaşmıştı.

Tüketici enflasyonunda kasımda olduğu gibi aralık ayında da baz etkisiyle gerileme bekleniyor.

ANKA/JD, BÖ