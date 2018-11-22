 Euro Grubu′ndan para birimi uzlaşması | AVRUPA | DW | 04.12.2018

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AVRUPA

Euro Grubu'ndan para birimi uzlaşması

Euro Grubu Maliye Bakanları para birliği reformları üzerinde anlaştı. Görüş birliği sağlanan konuların başında Euro ülkelerinin finans krizlerine dayanıklı hale getirilmesi geliyor.

Belgien Treffen der EU-Finanzminister in Brüssel (picture-alliance/AP Photo/O. Matthys)

Euro Grubu Maliye Bakanları'nın ortak para bölgesinde yapılması öngörülen reformlarla ilgili buluşmasında uzlaşma sağlandığı bildirildi. Pazartesi akşamı başlayan görüşmelerin ağırlıklı konularını Avrupa İstikrar Mekanizması'nın (ESM) güçlendirilmesi ile müflis bankaların tasfiyesinde izlenecek yöntem oluşturuyor.

Almanya ve Fransa'nın benimsedikleri Euro Bölgesi ortak bütçesi uzun tartışmalara yol açtı. Maliye Bakanları Avrupa Birliği (AB) Komisyonu ile İtalya arasındaki bütçe anlaşmazlığında ise görüş birliği sağladılar. Euro Grubu Maliye Bakanları İtalyan bütçe tasarısının istikrar kurallarını ihlal ettiği hususunda görüş birliğine vardılar.

Almanya ve Fransa önerdikleri "dijital vergisinin" yürürlüğe girebilmesi için uzlaşma formülü sundular. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı bünyesinde farklı bir çözüm bulunamadığı takdirde internet şirketlerinin reklam gelirlerinden yüzde 3 oranında vergi alınmasının mart ayına kadar karara bağlanması ve uygulamanın 2021 yılında yürürlüğe girmesi öneriliyor. Bu öneri 28 AB ülkesinin tümünce desteklenmiyor. Vergilerle ilgili kararlar oy birliğiyle alınabiliyor.

İnternet vergileri, istikrar mekanizması, bütçe anlaşmazlıkları

AB Komisyonu yıllık küresel cirosu 750 milyon Euro'yu, Avrupa içi online işlemleri ise 50 milyon Euro'yu aşan Google ve Facebook gibi internet devlerinden yüzde 3 oranında gelir vergisi alınmasını önermişti. Komisyonun önerisi internet kanalıyla yapılan reklamlar dışında kullanıcı verilerinin satışından elde edilen geliri de kapsamaktaydı.

İtalya ile Komisyon arasındaki bütçe anlaşmazlığıyla ilgili olarak Salı sabahı yapılan açıklamada "Komisyon'un değerlendirmesine katılan Euro Grubu Maliye Bakanlarının İtalya'dan istikrar ve büyüme paktı kurallarına uygun önlemleri almasını beklediği" belirtildi. Toparlanma sürecindeki ülkelerin ilerisi için rezerv oluşturması gerektiği ve aşırı borç altındaki ülkelerin borç stokunu azaltmada geç kalmasının endişe yarattığı da açıklamada yer aldı.

Europa Finanzen l Steuer auf Finanztransaktionen - 1-Euro-Münze

İtalya'nın 2 trilyon 300 milyar Euro'yu bulan birikmiş borçları Gayrı Safi Yurtiçi Hasılası'nın (GSYH) yüzde 130'una tekabül ediyor. Euro Bölgesi için borçlanma sınırı GSYH'nin yüzde 60'ı olarak belirlenmişti. İtalya'nın, temel aylık gelir ve emeklilik yaşını düşürme planlarını gerçekleştirebilmek amacıyla ek borçlanmayı arttırmayı öngören 2019 mali yıl bütçe taslağı AB Komisyonu tarafından reddedilmişti.

2019 yılının Mart ayında AB'den ayrılacak olan Britanya dışındaki 28'ler Avrupası gelecekteki finans krizlerine nasıl hazırlıklı olunabileceğini de tartışıyor. Devlet iflası tehlikesi altındaki ülkelere tasarruf ve reformlar karşılığında kredi yardımı yapan Euro İstikrar Mekanizması'nın (ESM) devreye daha erken girebilmesi, yardım programlarının yönetiminde daha fazla söz sahibi yapılması ve iflas eden bankaların tasfiyesiyle yetkili özel fona garantörlük yapması da öngörülüyor. Avrupa Birliği'nin gündemindeki diğer reform planları muhtemelen 13 ve 14 Aralık tarihlerindeki devlet ve hükümet başkanları zirvesinde ele alınacak.

DW, dpa, afp/AG, HT

© Deutsche Welle Türkçe

 

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