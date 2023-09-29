Euro Bölgesi'nde son 2 yılın en düşük enflasyonu: Yüzde 4,3

Euro Bölgesi'nde Eylül ayında enflasyon yüzde 4,3'e geriledi. Bu, Ekim 2021'den beri kaydedilen en düşük oran oldu. Almanya'da ise işsizlik rakamları açıklandı.

Para birimi olarak Euro kullanan ülkelerden oluşan Euro Bölgesi'nde Eylül ayında yıllık enflasyon yüzde 4,3'e geriledi. Avrupa Birliği'nin (AB) istatistik kurumu Eurostat'ın açıkladığı bu oran, Euro Bölgesi'nde Ekim 2021'den beri kaydedilen en düşük oran oldu. Euro Bölgesi'nde Ağustos'ta yıllık enflasyon yüzde 5,2'ydi.

Enflasyondaki gerileme, tüketici fiyatlarının Eylül'de yüzde 4,5 yükseleceğini öngören analistlerin tahmininden de büyük oldu.

Eurostat verileri, Eylül'de çekirdek enflasyonun ise yüzde 4,5'e gerilediğini ortaya koydu. Ağustos'ta bu oran yüzde 5,3'tü. Çekirdek enflasyon oranı, gıda ve enerji gibi kalemlerin dışarıda bırakıldığı mal ve hizmetlerdeki fiyat artış hızını ifade ediyor.

Birçok analist, bu veriyi fiyatlardaki değişikliğin daha sağlıklı yorumlanabilmesi ve daha iyi bir tahminde bulunulabilmesi bakımından daha önemli bir gösterge olarak görüyor.

Avrupa Merkez Bankası da çekirdek enflasyonu ana gösterge olarak kabul ediyor.

Faiz politikası değişecek mi?

Enflasyonda kaydedilen düşüş,Avrupa Merkez Bankası'nın bir süredir devam ettirdiği faiz artırma politikasını sonlandırabileceğine dair beklentileri yükseltti.

Frankfurt merkezli banka, Euro Bölgesi'nde tüketici fiyatlarını dizginleyebilmek ve yüzde 2'lik enflasyon hedefine ulaşabilmek için uzun süredir üst üste faiz artırıyor.

Ancak faizlerin yükselmesi borçlanma maliyetlerinin artması anlamına geldiği için Avrupa Merkez Bankası'nın aynı politikayı sürdürmesinin hane halkı ve işletmelerin üzerindeki yükü de ağırlaştırmasından endişe ediliyor.

Fransa dâhil bazı ülkeler bu nedenle faiz artışının sürdürülmesine karşı çıkıyor.

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde hafta başında yaptığı açıklamada, faizlerin ısrarcı bir şekilde artırılmasının sebep olduğu "sıkıntının" farkında olduğunu, ancak enflasyonu düşürmek için bunu yapmaları gerektiğini belirtti.

Euro Bölgesi'nde enflasyon, Ukrayna'daki savaşın etkisiyle Ekim 2022'de yüzde 10,6 ile zirveyi gördükten sonra istikrarlı bir şekilde düşüşe geçmişti.

Hollanda'da fiyatlar düştü

Eurostat verileri, tüketici fiyatlarının yıllık bazda düştüğü tek ülkenin ise Hollanda olduğuna işaret etti. Hollanda'da tüketici fiyatları Eylül'de geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 0,3 azaldı.

Eurostat verilerine göre, Avrupa'nın en büyük ekonomisine sahip Almanya'da ise yıllık enflasyon Eylül'de yüzde 4,3'e geriledi. Ağustos'ta bu oran yüzde 6,4'tü.

Enflasyon hesabında Eurostat'tan farklı bir metot uygulayan Alman Federal İstatisik Dairesi'nin (Destatis) dün açıkladığı veriler Eylül'de tüketici fiyatlarındaki yıllık artış oranının yüzde 4,5 olarak kaydedildiğini ortaya koymuştu.

Almanya'da işsizlik oranı açıklandı

Almanya'da işsiz sayısı ise Eylül'de Ağustos ayına kıyasla düşüş gösterdi. Nürnberg'deki Federal İstihdam Dairesi'nin (BA) açıkladığı verilere göre, Almanya'da Eylül ayında 2 milyon 627 bin işsiz kaydedildi.

İşsizlik oranı bir önceki aya kıyasla 0,1 puan düşerek yüzde 5,7 oldu. İşsiz sayısındaki aylık düşüş 69 bin civarında kaydedildi.

İşsizlik oranı Eylül 2022'ye göre ise 0,3 puan arttı. Bu yükseliş, Almanya'daki işsiz sayısının bir yılda 141 bin arttığına işaret ediyor.

Federal İstihdam Dairesi'nin yönetim kurulu üyelerinden Daniel Terzenbach, "(istihdamda) yeni başlayan sonbahar canlanmasının bu yıl görece küçük kaldığını" belirterek "İşsizlik de istihdam açığı da azalıyor. Ama bu, alışılagelmiş bir eylül ayına kıyasla daha küçük boyutta" dedi.

Federal İstihdam Dairesi, Eylül'de iş açığının 761 bin olduğunu duyurdu. Almanya'da Eylül 2022'de açıktaki iş sayısı 113 bin daha fazlaydı.

Buna karşın Almanya'da işverenlerinin istihdam talebinin hâlen çok yüksek olduğunu ifade eden Terzenbach, birçok alanda personel sıkıntısı çekildiğini hatırlattı.

DW,AFP,dpa,rtr/CÖ,EC

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