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Fotoğraf: picture alliance/APA/picturedesk.com
EkonomiAvrupa

Euro Bölgesi'nde işsizlik en düşük seviyede

27 dakika önce

Euro Bölgesi'nde işsizlik oranı Haziran'da yüzde 6,6 ile tarihteki en düşük seviyesine geriledi. Buna göre 19 ülkede yaklaşık 11 milyon işsiz var.

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Euro Bölgesi'nde işsizlik oranı Haziran ayında şimdiye kadar kaydedilen en düşük seviye olan yüzde 6,6'ye geriledi. Avrupa İstatistik Kurumu Eurostat'ın Pazartesi günü açıkladığı verilere göre, ortak para birimi Euro'yu kullanan 19 ülkede işsiz sayısı 10 milyon 925 bin olarak kaydedildi. Euro Bölgesi'nde yüzde 6,6'lık işsizlik oranı, kayıtların tutulmaya başlandığı Nisan 1998'den bu yana tespit edilen en düşük işsizlik seviyesine işaret ediyor.

Avrupa Birliği'nin 27 ülkesinde işsizlik oranı ise Haziran ayında Mayıs'a göre değişmeyerek yüzde 6 olarak gerçekleşti.

Buna göre işsizlik oranı Euro Bölgesi‘nde 1,3, AB'de ise 1,2 puan düşüş gösterdi.

Yapılan açıklamada genel işsizlik oranlarının aksine genç işsiz sayısında artış kaydedildiğine dikkat çekildi. Buna göre Euro Bölgesi‘nde genç işsizlerin oranı Mayıs-Haziran ayları arasında 0,4 puan artarak yüzde 13,6'ya, AB'de ise 0,3 puan artarak yüzde 13,6'ya yükseldi.

İşsizliğin en yüksek olduğu ülkeler İspanya, Yunanistan, İtalya ve İsveç olarak açıklanırken, en düşük oran ise Çek Cumhuriyeti, Polonya ve Almanya'da tespit edildi.

AFP/TY,BK

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