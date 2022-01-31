Euro Bölgesi’nde ekonomik büyüme yavaşladı

Euro Bölgesi'nde ekonomik büyüme, Omicron varyantının etkisini yoğun olarak hissettirdiği, 2021 yıl sonu döneminde yavaşlama gösterdi. Avrupa İstatistik Ofisi'nin Pazartesi açıkladığı geçici verilere göre Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) Ekim-Aralık ayları arasında bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,3 arttı.

Reuters'e konuşan uzmanlar ekonomik büyümede bir azalmanın sürpriz olmadığını kaydettiler.

Yaz aylarında GSYİH yüzde 2,3 artış saptanırken, 2021 yılı genelinde ise ön tahminlere göre Euro Bölgesi ekonomisi yüzde 5,2 oranında büyüdü.

Ancak ekonomik büyümede görülen bu olumlu seyir 2021 sonunda kötüleşti. Tedarik sorunları, yükselen fiyatlar ve koronavirüsün yeni mutantı Omicron'un ortaya çıkışı ekonomiyi olumsuz yönde etkiledi.

2021'in son çeyreğine ait GSYİH verilerinin mevcut olduğu Euro Bölgesi ülkeleri arasında İspanya artı yüzde 2,0, ardından Portekiz artı yüzde 1,6 ile en yüksek ekonomik büyüme oranını yakaladı. Düşüşler ise Avusturya'da eksi yüzde 2,2, Almanya eksi yüzde 0,7 ve Letonya'da eksi yüzde 0,1 olarak gerçekleşti.

Reuters/TY,BÖ

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