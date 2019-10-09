 Euro Bölgesi 17 milyar euroluk bütçede anlaştı | AVRUPA | DW | 10.10.2019

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AVRUPA

Euro Bölgesi 17 milyar euroluk bütçede anlaştı

Euro Bölgesi maliye bakanları bütçe üzerinde uzlaşma sağladı. Uzlaşmaya göre, Euro Bölgesi ülkeleri her yıl bu bütçeden karşılanabilecek reform ve yatırım planları sunacak.

Euro Bölgesi bütçesi üzerinde uzlaşma sağlandı

Euro Bölgesi bütçesi üzerinde uzlaşma sağlandı

Euro Bölgesi Maliye Bakanları yaklaşık iki yıldır yaşanan tartışmaların ardından bütçe üzerinde uzlaşma sağladı. Böylelikle Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Avrupa vizyonunun bir parçası olan Euro Bölgesi bütçesinin oluşturulacak ancak bu bütçenin planlanandan daha küçük olacak.

Bütçenin 17 milyar euro olması planlanıyor. Varılan uzlaşmaya göre, Euro Bölgesi ülkeleri her yıl bu bütçeden karşılanabilecek reform ve yatırım planları sunacak. Euro ülkeleri ile AB'de bütçe denetiminden sorumlu Avrupa Komisyonunun bu planları değerlendirdikten sonra onaylanması öngörülüyor. Bütçeden verilecek paranın ülkenin nüfusuna ve kişi başına düşen gayri safi yurtiçi hasılaya göre belirlenmesi planlanıyor.

Bütçenin hedefi

Euro Bölgesi Maliye Bakanlarının oluşturduğu Euro Grubu Başkanı Mario Centeno Perşembe sabahı Lüksemburg'da yaptığı açıklamada, finansman ve vergilendirme konularında anlaşma sağlandığını belirtti. Centeno, bu bütçe ile ekonomik olarak diğer ülkelerin seviyesine getirilmesi gereken ekonomik açıdan zayıf olan ülkelerin desteklenebileceğini ifade etti.

Euro Bölgesi bütçesi, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Avrupa vizyonundaki hedefleri arasında yer alıyordu. Macron'un 2017 yılında dile getirdiği Euro Bölgesi ülkelerini kapsayacak bütçeyi, AB'nin kalkınmasının bir sembolü olarak görüyordu. 

Euro Bölgesi bütçesi, gelecekte yaşanabilecek finans krizlerinden euronun korunmasını hedefliyordu. Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un geçen yıl Meseberg'de yaptığı toplantıda daha dar kapsamlı ortak bütçe konusunda görüş birliğine varmıştı. İki lider, AB bütçesi içinde ayrı bir bütçe oluşturulmasını kabul etmişti.

Reuters, dpa/JD,GA

© Deutsche Welle Türkçe

 

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