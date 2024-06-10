AP seçimleri sonrası euroda değer kaybı

AP seçimleri sonrası Fransa'da alınan erken seçim kararı euroyu baskı altında bıraktı. İngiltere ve ABD'deki seçimlerin de yarattığı belirsizlik euroyu zayıflattı.

Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinin ardından euro haftaya düşüşle başladı.

Ortak para, Pazartesi sabahı ilk işlemlerde dolar karşısında 1.0752'ye kadar gerileyerek bir ayın en düşük seviyesini gördü. Analistler Avrupa borsalarında da aşağı yönlü bir seyir öngörüyor.

Aşırı sağcı partilerin yükselişi ve Fransa'da alınan erken seçim kararı kıtada risk iştahını olumsuz etkiledi.

Merkez, liberal ve sosyal demokrat partiler AP içinde çoğunluk olmayı sürdürse de aşırı sağ kanadın yükselişi, hakim partilerin politikalar üzerinde bundan sonra ne kadar belirleyici olabileceklerine dair soru işaretlerine yol açtı.

Piyasalar üzerinde asıl baskıyı ise Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un riskli bir hamleyle erken seçim kararı alması oluşturdu. Berenberg başekonomisti Holger Schmieding, erken seçimin piyasalar için kötü olduğunu, belirsizlik yarattığını söyledi.

Daha ilan edildiği üzere İngiltere'de de 4 Temmuz'da erken seçimler yapılacak. Kritik ABD seçimleri ise Kasım ayında düzenlenecek. Anketler her üç oylama sonucunda da iktidarların değişebileceğine işaret ediyor.

Euronun geleceği odakta

Singapore Bankası başekonomisti Mansoor Mohi-Uddin, "Fransa'da erken seçimlerde aşırı sağın zafer kazanma ihtimali kısa vadede euroyu baskı altında bırakacaktır" dedi.

Avrupa'da aşırı sağcı partilerin birçoğu ortak paraya şüpheyle yaklaşıyor ve ulusal paralar dönemine geri dönülmesini savunuyor.

Nordea'nın piyasa analisti Jan von Gerich, "Elbette seçim kararı bir belirsizlik yarattı, ekonomik güveni olumsuz etkileyecektir, en azından Fransa'da" dedi. Ancak AP seçimlerinin her zaman ulusal seçimlerle paralellik göstermediğini de ekledi.

dpa,AP / MUK,BÖ

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