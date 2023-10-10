EURO 2032'ye Türkiye ile İtalya ev sahipliği yapacak

UEFA Yönetim Kurulu, EURO 2028'in Birleşik Krallık ile İrlanda Cumhuriyeti'nde, EURO 2032'nin ise Türkiye ile İtalya'da düzenleneceğini açıkladı.

UEFA Yönetim Kurulu'nun, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'ndeki toplantısında aday ülkeler son sunumlarını gerçekleştirdi.

Türkiye'yi adaylık sunumunda Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Mehmet Büyükekşi, Başkan Vekili Mustafa Eröğüt, Genel Sekreter Kadir Kardaş ve futbol elçisi olan Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel temsil etti. İtalya Futbol Federasyonu'nu temsilen ise delegasyonda Başkan Gabriele Gravina, Genel Sekreter Marco Brunelli, EURO 2032 Proje Müdürü Antonio Talarico, İtalya Millî Takımı'nın Kafile Başkanı ve futbol elçisi olan Gianluigi Buffon ile İtalyan TV sunucusu Ilaria D'Amico yer aldı.



Yapılan sunumların ardından UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, 2028 ve 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak ülkeleri açıkladı. Ceferin, EURO 2028'e Birleşik Krallık ile İrlanda Cumhuriyeti'nin, EURO 2032'ye Türkiye ile İtalya'nın ev sahipliği yapacağını duyurdu.



DHA/JD, EC

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin (Arşiv) Fotoğraf: Daniel Cole/AP Photo/picture alliance

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