EURO 2024'te "yeşil" tartışma: Türkiye'den tepkilere yanıt

EURO 2024'te şu ana dek kara yolunu tercih eden Alman Milli Takımı, bu kez uçakla seyahat etti. Turnuvadaki kısa mesafeli uçak seyahatleri nedeniyle çevrecilerce tepki gösterilen Türkiye'den ise eleştirilere yanıt geldi.

UEFA'nın ekolojik sürdürülebirliğin altını çizdiği ve tüm turnuva sürecinde bu yönde mesajlar verdiği Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) milli takım kafilelerinin zaman zaman hava yolunu kara yolu ya da tren yoluna tercih etmeleri tartışma konusu oldu.

Son olarak turnuvanın ev sahibi Almanya da 400 kilometrelik Nürnberg-Dortmung güzergâhı için hava yolunu seçti.

Alman Milli Takımı'nı havalimanında aralarında Dortmund Belediye Başkanı Thomas Westphal'in de bulunduğu yetkililer karşıladı.

Turnuvada daha önce başka birçok takım da benzer mesafeler için hava yoluyla ulaşımı tercih etmişti.

Alman Milli Takımı kafilesi, grup aşamasında Nürnberg yakınlarındaki Herzogenaurach kasabasında bulunan kamp yerinden yaklaşık 200 kilometre uzaklıktaki Münih, Stuttgart ve Frankfurt kentlerindeki maçlara otobüsle gitmişti.

Türkiye'nin Almanya'da kullandığı milli takım otobüsü Fotoğraf: Noah Wedel/dpa/picture alliance

Türkiye'ye yönelik eleştiriler

Grup maçlarında Türk Milli Takımı ise kamp yaptığı Barsinghausen kasabasından 200 kilometreye yakın bir mesafede bulunan Dortmund ve Hamburg kentlerine uçakla gitti. A Milli Takım'ın kamp alanına en yakın havalimanı olan Hannover Havalimanı; Hamburg Havalimanı'na 150 kilometre, Dortmund Havalimanı'na ise 200 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

Türk Milli Takımı kafilesinin özellikle Hamburg'a yaptığı seyahat, Almanya'daki çevre örgütlerinin tepkisine neden oldu.

Hamburg ve Schleswig-Holstein eyaletlerinde hava trafiği yükünün azaltılmasını hedefleyen sivil toplum kuruluşu BAW'ın sözcüsü Rene Schwartz, bu uçuşun "kesinlikle kabul edilemez" olduğunu belirtti.

Kentlerden sürdürülebilirlik açısından birçok talepte bulunulurken milli takımların böylesi kısa bir mesafe için uçuş gerçekleştirmesinin söz konusu olamayacağını belirten Schwartz, Hamburg'da stadyuma elektrikli araçla ulaşıma dahi izin verilmediğini ve taraftarların tamamen toplu taşımaya yönlendirildiğini ifade etti.

Türkiye-Çekya maçı, Hamburg'daki Volkspark Stadyumu'nda oynandı. Maç günü, otobüs ve taksiler dâhil hiçbir aracın stat etrafına girişine izin verilmedi.

Almanya Çevre ve Doğa Koruma Federasyonu (BUND) ulaşım biriminin sorumlusu Werner Reh de Türkiye'nin Hamburg'a uçakla gitmesine ve neden böyle bir karar alındığına anlam veremediğini belirtti.

"Risk alamayız"

Alınan kararın gerekçesiyse TFF yetkililerince DW Türkçe'ye yapılan açıklamayla netliğe kavuştu.

TFF yetkilileri, maç günü olası trafik sıkışıklığından ve yol çalışmalarından kaynaklanabilecek sorunlar nedeniyle hava yolunun tercih edildiğini söyledi.

DW Türkçe'ye konuşan bir TFF yetkilisi, bölgedeki gurbetçi taraftarların A Milli Takım otobüsüne gösterecekleri ilgi nedeniyle yaşanabilecek gecikmeleri de hesaba kattıklarını ve tüm bu faktörler değerlendirildiğinde "risk almak" istemediklerini ifade etti. Türk yetkili, turnuvanın direktörü ve eski Alman milli futbolcu Philipp Lahm'ın dahi Deutsche Bahn treni geciktiği için Düsseldorf'taki Ukrayna-Slovakya maçına geç kaldığını hatırlattı.

TFF yetkilileri, hava yoluna sadece maçlardan önce başvurduklarını, karşılaşmalardan sonra ise otobüsle döndüklerini vurguladı.

EURO 2024'te grup aşamasını geçerek son 16 turuna kalan Türkiye, bir sonraki maçını 2 Temmuz'da Leipzig'de oynayacak. A Milli Takım kafilesi bu maça da uçakla gidecek.

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