EURO 2024'te şampiyon İspanya oldu

Avrupa Futbol Şampiyonası finalinde İngiltere'yi 2-1 yenen İspanya kupanın sahibi oldu. Böylece Avrupa Futbol Şampiyonalarında dördüncü kez zafere ulaşan İspanya, üç kupalı Almanya'yı geride bıraktı.

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) mutlu sona finalde İngiltere'yi 2-1 mağlup eden İspanya ulaştı.

Almanya'nın başkenti Berlin'deki Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçta İspanya'yı şampiyonluğa taşıyan golleri 47'nci dakikada Nico Williams ve 86'ncı dakikada Mikel Oyarzabal kaydetti. İngiltere'nin golü ise 73'üncü dakikada Cole Palmer'dan geldi.

Fransız hakem François Letexier'in yönettiği mücadele rakibini üstün bir oyunla yenen İspanya böylece turnuvadaki tüm maçlarını kazanarak kupaya uzanmış oldu.

Son beş turnuvada üçüncü kez final oynayan İspanya, karşılaşma boyunca topa daha çok sahip olan ve daha fazla pozisyona giren taraftı.

Teknik direktör Luis de la Fuente yönetimindeki İspanya'da Dani Olmo, maçın 90'ncı dakikasında çizgiden çıkardığı topla takımının şampiyonluğa ulaşmasında büyük rol oynadı.

İspanyol orta saha oyuncusu Rodri, turnuvanın en iyi oyuncusu seçildi. En iyi genç oyuncu ödülüne ise 17 yaşındaki İspanyol kanat oyuncusu Lamine Yamal layık görüldü.

İspanya'nın golleri Nico Williams (17 numara) ve Mikel Oyarzabal'dan (21 numara) geldi. Fotoğraf: Michael Kappeler/dpa/picture alliance

İspanya tüm maçlarını kazandı

İtalya, Hırvatistan ve Arnavutluk'un yer aldığı B Grubu'nu gol yemeden üçte üç yaparak lider tamamlayan İspanya, ikinci turda Gürcistan'ı, çeyrek finalde uzatmalar sonucunda ev sahibi Almanya'yı, yarı finalde de Fransa'yı eleyerek finale çıkmıştı.

Danimarka, Slovenya ve Sırbistan'ın bulunduğu C Grubu'nu beş puanla lider bitiren İngiltere ise son 16 turunda 90+5'inci dakikada Jude Bellingham'ın golüyle uzatmalara taşıdığı maçta Slovakya'yı elemişti.

Çeyrek finalde de İsviçre'yi penaltılarla geçip yarı finale yükselen İngiltere, Hollanda'yı 90+1'inci dakikada Ollie Watkins'in kaydettiği golle yenerek finale çıkmıştı.

Teknik direktör Gareth Southgate'in çalıştırdığı İngiltere kupa tarihinde son 16, çeyrek final ve yarı final maçlarının tamamında geriye düşüp tur atlayarak finale yükselen ilk takım olmuştu.

İspanya ve İngiltere daha önce 27 kez karşılaşmıştı. Bu maçların 13'ünü İngiltere, 10'unu İspanya kazanmıştı. Dört karşılaşma ise berabere sonuçlanmıştı.

Fotoğraf: Lee Smith/REUTERS

İspanya rekor kırdı

Bu galibiyetle Avrupa Futbol Şampiyonalarında dördüncü kez mutlu sona ulaşan İspanya, bu kupayı an fazla kazanan takım ünvanını elde etti.

EURO 2024'ten önce üç şampiyonlukla Almanya'yla birlikte bu kupada en fazla zafere ulaşan iki takımdan biri olan İspanya, beşinci finalinde dördüncü kez galibiyet elde etti. 1964, 2008 ve 2012'deki turnuvalarda şampiyonluğa ulaşan İspanya, 1984'te ise ikinci oldu.

İngiltereyse ilk şampiyonluğunu elde etmeyi amaçlıyordu. İngiltere, EURO 2020'de Londra'daki final maçında İtalya'ya penaltılarla yenilmişti.

DW/CÖ,HS

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