Basın özetleri: Bu Almanya korkutuyor

Euro 2024 ev sahibi Almanya'nın İskoçya'yı 5-1 galibiyeti ile başladı. Uluslararası basına göre Almanya turnuvanın favorilerinden biri olduğunu kanıtladı.

Almanya'nın ev sahipliği yaptığı Euro 2024 gollü başladı. Özellikle Musiala ve Wirtz gibi genç futbolcuların başarısı takdir edilirken, takıma son anda dahil edilmesi gündem olan Emre Can da son dakikada attığı golle kendini gösterdi. Ev sahibi Almanya'nın İskoçya'yı 5-1 yediği maç uluslarararası medyada geniş yankı buldu.

ZDF televizyonundan yayınlanan ve 22,49 milyon izleyiciye ulaşan maç, İskoçya medyasında da kapsamlı bir şekilde ele alındı. The National, "Almanya start noktasından çıkarak hücuma geçti ve bir Avrupa Şampiyonası'ndaki en gollü maçı çıkardı. Ev sahibi Allianz Arena'da (Münih) en iyi tarafını gösterdi ve sahasında 5-1 galip geldi" yorumunda bulundu.

The Herald karşılaşma ile ilgili olarak, "Almanya'nın ev sahibi olduğu Euro 2024'te başarı şansı konusunda tahminler pek de iyimser değildi. Neden böyle olduğunu anlamak kolay değil. Pasları, sahadaki hareket gücü ve atakları gole çevirme yetenekleri nefes kesiciydi. İskoçya maçın başından itibaren rakibinin seviyesinden düşüktü" ifadelerini kullandı.

İtalyan gazetelerinin yorum sütunlarında ise şu yorumlar dikkat çekiyor.

Gazzetta dello Sport: "Bu Almanya korkutuyor. Muhteşem bir gösteri ve varlık gösteremeyen İskoçlara karşı 5 gol. Ev sahibi kendi Euro 2024'sinde iyi boy gösterdi. Zavallı İskoçlara gol yağdırdı. Teknik Direktör Julian Nagelsmann'ın şampiyonlarından mükemmel bir gol şovu."

La Republica: "Euro 2024 ev sahibinin şovuyla başladı. Daha maçın ilk yarısında üç gol atarak öne geçen Teknik Direktör Nagelsmann'ın takımı için rüya gibi bir başlangıç."

Tuttosport ise maç yorumunda 21 yaşındaki Alman milli oyuncu Jamal Musiala'yı öne çıkardı: "Musiala parladı. Euro 2024 açılışında Almanya'dan beş gol. Almanya İskoçları ezdi geçti".

Borussia Dortmund takımının Türk asıllı kaptanı Emre Can, son dakikalarda girdiği maçta Almanya'nın beşinci golünü kaydetti Fotoğraf: Christian Charisius/dpa/picture alliance

İsviçre basınında da ev sahibi Almanya'nın daha iyi bir açılışı yapamayacağı görüşü hakim.

Blick: "Almanlar Cesur Yüreklerin (Bravehearts) İskoç eteklerini soydu."

Tagesanzeiger: "Almanya İskoçları acı çeken figüranlara dönüştürdü. Ev sahibi bundan daha iyi bir başlangıç yapamazdı. İskoçlara karşı erkenden 2-0 öne geçti ve 5-1 kazandı. Almanya turnuvanın favorilerine eklenmek zorunda".

Neue Zürcher Zeitung da "Almanlar açılış maçına istediği gibi yön verdi. Ev sahibi turnuvanın başından itibaren bir ünlem işaret koydu" yorumunda bulundu.

Avusturya'da yayınlanan Der Standard ise, "Almanya evinde düzenlenen Avrupa Futbol Şampiyonası'nı güç gösterisiyle açtı. Almanlar 11 İskoça bir şans ışığı bile göstermedi.

Kurier'in manşeti ise "2024 açısılışında gol festivali. Almanya İskoçların işini bitirdi" oldu.

İngiltere'de yayımlanan The Sun, karşılaşmayı "İskoçlara soğuk duş. Ekoseler ordusunu etkisiz hale getiren, dizginlenemeyen ev sahibi, Euro 2024'te muhteşem bir galibiyet alarak sansasyonel bir başarıya imza attı" yorumu ile okuyucusuna aktardı.

Daily Star ise "Euro dayağı. 5 yıldızlı Almanlar zayıf İskoç millieri sahadan süpürdü" ifadesini kullandı.

Fransız gazetesi L'Equipe'in yorumu ise şöyle: "Almanlar kendi ev sahipliğinde 2006'da yaşadığı yaz masalını tekrar etmeyi umuyor. Yeni bir yaz masalı yaşayacak mı konusunda kesin bir yargıya varmak için henüz çok erken. Ancak Cuma akşamı, bu masala işaret eden ilk bölüm yazıldı."

RMC Sport, da "İşte buna başarılı açılış denir. Euro 2024'ün favorilerinden sayılmayan Almanya İskoçlara karşı oynadığı ilk maçında Münih'te tereddüte izin vermedi" yorumunda bulundu.

İspanya'dan AS gazetesi Almanya'nın galibiyetini şu cümlelerle yorumladı: "Münih'te iki şeytanın özgür ayakları: Musiala ile 21 yaşındaki Wirtz Alman takımın açılış gecesinin kahramaları oldu. Kim ev sahibinin Avrupa Şampiyonası'na hazır olmadığını düşündü ise yanıldı."

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dpa,SID / ETO,ET