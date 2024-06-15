Euro 2024: Türkiye'den beklenti en az ikinci tur

Son turnuvalarda hayal kırıklığı yaşatan Türkiye'nin Euro 2024'te en azından gruptan çıkması bekleniyor. Bazı yorumculara göre, ikinci turda kupanın favorileriyle eşleşilmesi avantaj da olabilir. Cengiz Özbek'in haberi.

Türkiye, Almanya'da başlayan Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (Euro 2024) nereye kadar gidebilir? Bu soru şu günlerde pek çok futbolseverin kafasını meşgul ediyor.

Fabian Ernst Fotoğraf: Photoshot/picture alliance

DW Türkçe'ye konuşan eski Alman milli oyuncu Fabian Ernst, Türkiye'nin Portekiz, Çekya ve Gürcistan'la birlikte yer aldığı F Grubu'ndan çıkacağı görüşünde. Ancak o aşamadan sonra Türkiye'nin işinin "zor" olacağını tahmin ediyor ve ay-yıldızlıların son 16 turunda eleneceğini düşünüyor.

Hâlen Almanya'da Greuther Fürth kulübünün 19 yaş altı takımını çalıştıran bir diğer eski Alman milli futbolcu Roberto Hilbert ise Euro 2024'te Türkiye'nin "harika bir turnuva çıkarmasını" umut ettiğini söylerek söze başlıyor. Hilbert, Türkiye'nin ilk hedefini gruptan çıkmak olarak belirlemesi gerektiğini vurgularken "Gruptan çıkacak kaliteye de sahipler" diye de ekliyor. Hilbert'in bu turnuvada iyi bir performans beklediği isim Arda Güler.

Roberto Hilbert Fotoğraf: Robin Rudel/picture alliance

Ernst ise Arda Güler'le beraber Orkun Kökçü'den de dikkat çekici bir performans bekliyor. Ancak Ernst'e göre, hem Kökçü hem de Güler bir takımı taşıyabilmek için henüz çok genç.

"Önemli işler başarabilirler"

Gazeteci Bağış Erten de DW Türkçe'ye yaptığı değerlendirmede Türkiye'nin genç yetenekleri ile kaliteli ayaklarına dikkat çekti.

Erten, "Bu takım son yılların en zevk veren Türkiyesi olacak gibi geliyor bana. Bunun da çok temel bir nedeni var: Avrupa'da gelecek vadeden 18 yaş altı 20 oyuncunun ikisi (Arda Güler ve Kenan Yıldız) sahada Türkiye formasıyla olacak. Üstüne Ferdi Kadıoğlu gibi, Barış Alper Yılmaz gibi, ille de genç olması gerekmeyen Hakan Çalhanoğlu gibi hakikaten Avrupa futbolunda önemli bir yere sahip olmasını beklediğimiz isimler de var" ifadesini kullanıyor. Erten, "Bu yüzden bu takım bana özellikle eğer hücumda yapacağı presi defanstaki bütünlüğüyle pansuman edebilirse önemli işler başarabileceğini düşündüğüm bir takım gibi geliyor" diye ekliyor.

Serdar Ali Çelikler Fotoğraf: Privat

Bir başka spor yorumcusu Serdar Ali Çelikler ise Türkiye'nin orta sahada hücuma yönelik pozisyonlarda ve forvet hattında kaliteli oyunculara sahip olduğunu, ancak kaleci ve santrfor sorunu bulunduğu görüşünde.

"Savunma hattı da kötü. Formda ve güvenilir bir sağ bek yok. Stoperler içinde Abdülkerim dışında güven veren biri de yok" eleştirisinde bulunan Çelikler, "Özetle savunması problemli, kalecisi ve santrforu aslen tam olmayan Türkiye'nin çok da ilerlemesini beklemiyorum" diye konuşuyor.

"Çeyrek finalin ötesi sürpriz olur"

"Gruptan çıkması şart. Çünkü üçüncüler de çıkıyor. Gruptan çıkması, mümkünse çeyrek final bu kadro için tatminkârdır. Ötesi benim için sürpriz olur" diyen Çelikler, "Asıl bu kadronun Enesli ve formda bir kaleci ile 2026 Dünya Kupası elemelerinde ya da 2028 Avrupa Şampiyonası'nda başarılı olmasını bekliyorum" öngörüsünde bulunuyor.

Altıncı kez Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılan Türkiye, şu ana kadarki en büyük başarısını 2008 yılındaki turnuvada yarı final oynayarak gösterdi. İlk kez 1996 yılında bu kupaya katılan ve turnuvayı puansız kapatan Türkiye, Euro 2000'de çeyrek finalde elenirken Euro 2016 ve Euro 2020 şampiyonalarında gruptan çıkamadı. A Milli Takım, pandemi nedeniyle 2021'de düzenlenen Euro 2020'deki grubunda İtalya, Galler ve İsviçre'yle oynadığı maçların tamamını kaybetti.

Bağış Erten Fotoğraf: Privat

Uluslararası medya kuruluşlarının Euro 2024 öncesi belirlediği güç sıralamalarında Türkiye'nin yerinin 10'uncu ve 21'inci basamaklar arasında değiştiğini hatırlatan gazeteci Erten'e göre, Türkiye'nin Euro 2020'de "çok potansiyelli bir takıma" sahip olmasına rağmen gösterdiği kötü performans dünya kamuoyunun Türkiye'yle ilgili beklentisini de düşürdü. Erten, "Şu ana kadarki hazırlık maçları da çok tekin gözükmediği için tüm dünya Türkiye'yle ilgili biraz karamsar. Ama göremedikleri bir şey var: Ulusal karakterimiz olan bipolar futbol anlayışı" diyor ve devam ediyor:

"Bu da şu demek: Eminim ki Türkiye'deki hiç kimse bu takım yarı final oynarsa şaşırmaz, gene eminim ki Türkiye'de hiç kimse bu takım gruptan çıkamazsa da çok şaşırmaz."

Gürcistan maçının önemi

Türkiye, katıldığı tüm Avrupa Futbol Şampiyonası ve Dünya Kupası turnuvalarında ilk maçlarını kendisinden çok daha güçlü görülen rakiplere karşı oynayıp sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Türkiye'nin bu kez kâğıt üstünde daha zayıf bir takım olan Gürcistan'la oynayarak turnuvaya başlayacak olmasının A Milli Takım için avantaj olduğunu ifade eden Erten, "Bu takım çok genç bir takım. Ve moral bu takım için önemli" diyor.

Vincenzo Montella Fotoğraf: picture-alliance/Pacific Press

Çelikler ise Gürcistan maçının Türkiye'nin gruptaki en zor maçı olduğu kanaatinde.

Çelikler, "Aksine Portekiz maçı daha rahat geçer. Üç sebepten: Turnuvaya ilk kez katılan Gürcistan, ilk maçında hayatının futbolunu oynayacaktır. Türkiye bu grup içinde sadece bu maçta favori ve favori gösterildiği maçları genelde kazanamaz. Portekiz gibi üst seviye takımlara karşı 'kapan-çık' oynamayı daha iyi bilen bir takım Türkiye" yorumunda bulunuyor.

Güçlü rakiplere karşı daha iyi futbol

Türkiye'nin ikinci tura çıkması hâlinde grubunu kaçıncı sırada bitirerek bunu başardığı da önemli bir kriter olacak. Türkiye F Grubu'nu ikinci ya da üçüncü bitirerek ikinci tura yükselirse muhtemelen Fransa, İngiltere, İspanya da İtalya'dan biriyle eşleşecek. Böyle bir durumdan kaçınmak istiyorsa grubu lider bitirmesi gereken Türkiye'nin özellikle Portekiz'le oynayacağı maçın sonucunun bu açıdan belirleyici olması bekleniyor.

Ancak Erten ve Çelikler, Türkiye'nin Portekiz dâhil favori takımlara karşı şansının hiç de az olmadığı düşüncesinde.

"Bu takım hep daha iyi takımlara karşı daha iyi futbol oynuyor" diyen Erten, bu nedenle diğer gruptan gelecek takımların da Türkiye'yi "çantada keklik" göremeyeceğini belirtiyor.

Fotoğraf: Michael Memmler/Eibner-Pressefoto/picture alliance

Erten, "Fransa'yı, Hırvatistan'ı yenmiş bir takımın bu turnuvada da Fransa'yı, İngiltere'yi, İspanya'yı, hepsini zorlayabileceğini düşünüyorum. Hele ki İtalya'yı. Zaten gösterdiler de bunu oynadıkları hazırlık maçında" diye konuşuyor.

Çelikler de Türkiye'nin son yıllarda görece güçlü rakiplere karşı aldığı çarpıcı sonuçları hatırlatıyor: "Türkiye Fransa'dan dört puan aldı. Hollanda'ya dört gol atıp yendi. Almanya'yı Almanya'da 3-2 yendi. Portekiz'de Portekiz'e karşı 2-0'dan 2-1 yaptı; 2. golü bulacağı penaltıyı atsa maçı uzatıp büyük ihtimalle Portekiz'i eleyecekti. Hırvatistan'ı deplasmanda yendi."

Çelikler, "Fransa turnuva favorilerinden. Ama Portekiz, İtalya, İspanya hatta İngiltere'ye karşı Türkiye'ye daha çok güvenirim. Arnavutluk, Gürcistan ya da Slovenya gibi takımlara karşı ise daha çok risk var" diye ekliyor.

İkinci turda veda başarısızlık mı olur?

Türkiye'nin gruptan çıkamaması durumunda bunun kesinlikle başarısızlık olarak görülmesi gerektiğini belirten Çelikler'e göre, A Milli Takım'ın ikinci turda Fransa ya da İngiltere'ye iyi bir futbolla yenilip elenmesi ise başarısızlık olarak değerlendirilmemeli.

Erten de Türkiye'nin ikinci turda turnuvaya veda etmesi durumunda bunun başarı ya da başarısızlık olarak görülüp görülmeyeceğinin "hangi takıma karşı ve nasıl performans gösterdiğine bağlı" olarak değerlendirilmesi gerektiği görüşünde. Erten'e göre, A Milli Takım'ın başarısını aldığı skorlar değil, "sahada gösterecekleri" belirleyecek.

Türkiye F Grubu'ndaki ilk maçını 18 Haziran Salı günü Dortmund'da Gürcistan ile oynayacak. İkinci sınavını da yine Dortmund'da 22 Haziran Cumartesi Portekiz'e karşı verecek. Türkiye gruptaki son maçında ise 26 Haziran Çarşamba günü Hamburg'da Çekya ile mücadele edecek.

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