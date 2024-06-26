EURO 2024: Türkiye'den 16 yıl sonra bir ilk

Türkiye, Avrupa Futbol Şampiyonası'nda grup aşamasındaki son maçında Çekya'yı 2-1 yenerek ikinci tura çıktı. Böylece Türkiye 2008'den sonra ilk kez gruplardan çıkmayı başardı. Hamburg'tan Cengiz Özbek'in haberi.

Türkiye, Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu'ndaki son maçında Çekya'yı 2-1 yendi. Son dakikalarına 1-1 girilen ve yiyeceği olası bir golle turnuvadan elenmenin eşiğine gelen A Milli Takım, gördüğü kâbustan maçın son dakikalarında Cenk Tosun'la bulduğu golle uyandı ve bir üst tura çıkmayı başardı.

Türkiye'nin gollerini 51'inci dakikada kaptan Hakan Çalhanoğlu ve 90+4'üncü dakikada Cenk Tosun, Çekya'nın golünüyse 66'ncı dakikada Tomas Soucek kaydetti.

UEFA, maçın oyuncusu olarak Barış Alper Yılmaz'ı seçti. Maçın ardından sahada iki takım oyuncuları arasında çıkan gerginlikte Çek futbolcu Tomas Chory kırmızı kart gördü.

Fotoğraf: Lisi Niesner/REUTERS

Kaptan Hakan Çalhanoğlu ve Samet Akaydin bu maçta gördükleri sarı kartlarla ikinci turda cezalı duruma düştü. Her iki oyuncu da Avusturya karşısında forma giyemeyecek. Cezası sona eren stoper Abdülkerim Bardakcı ise bu maçta görev verildiği takdirde formasına yeniden kavuşacak.

F Grubu'nu Portekiz'in ardından ikinci tamamlayan Türkiye, son 16 turunda 2 Temmuz'da Leipzig'de Avusturya'yla karşılaşacak.

Arda ve Kenan ilk 11'de başladı

Portekiz maçında Arda Güler ve Kenan Yıldız'ı yedek soyundurduğu için eleştirilen teknik direktör Vincenzo Montella Çekya karşısında bu iki oyuncuya da ilk 11'de şans verdi.

Türkiye maça Mert Günok-Mert Müldür-Samet Akaydin-Merih Demiral-Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek-Salih Özcan-Hakan Çalhanoğlu-Arda Güler-Kenan Yıldız-Barış Alper Yılmaz ilk 11'iyle çıktı.

Fotoğraf: EPA/ABEDIN TAHERKENAREH

Taraftarlar Arda Güler'e hatalı pas ya da etkisiz şutlarından sonra dahi tezahüratlarla destek verdi.

Çekya'da Antonin Barak 20'nci dakikada kırmızı kart görerek takımının sahada uzun süre 10 kişi oynamasına neden oldu.

Türkiye, ilk yarıda topa yüzde 72 oranında sahip olmasına karşın pozisyon üretmekte zorlandı. A Milli Takım, ilk yarıda çektiği sekiz şutta da kaleyi bulamadı.

Montella, ikinci yarıya sarı kartlı Salih Özcan'ın yerine Kaan Ayhan'ı oyuna alarak başladı. Maçın ilerleyen dakikalarındaysa Okay Yokuşlu, Kerem Aktürkoğlu, Cenk Tosun ve Orkun Kökçü oyuna dâhil oldu.

Altıntop'a taraftardan tepki

Yaklaşık 50 bin koltuk kapasiteli stadyumun dörtte üçünüTürk Milli Takımı taraftarları doldurdu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop'un maç öncesi mesajının stattaki dev ekrandan yayınlandığı sırada tribünlerden ıslık sesleri yükseldi.

Fotoğraf: Lisi Niesner/REUTERS

Kamuoyunun bir bölümü, Arda Güler'in fazla süre almamasından Montella'nın yanı sıra Altıntop'u da sorumlu tutuyordu.

16 yıl sonra ilk kez tur atladı

Altıncı kez Avrupa Futbol Şampiyonası'nda mücadele eden Türkiye, böylece 2008'den sonra ilk kez grup aşamasını geçmeyi başardı. Türkiye, 2008'de yarı final oynayarak turnuva tarihindeki en büyük başarısını göstermişti. İlk kez 1996 yılında bu kupaya katılan ve turnuvayı puansız kapatan Türkiye, EURO 2000'de çeyrek finalde elenirken EURO 2016 ve EURO 2020 şampiyonalarında gruptan çıkamadı.

F Grubu'nun bir diğer maçında Portekiz, Gelsenkirchen'deki mücadelede Gürcistan'a 2-0 yenildi. Altı puanla lider olan Portekiz, son 16 turunda C Grubu üçüncüsü Slovenya ile eşleşti.

Topladığı dört puanla en iyi dört üçüncü arasına girmeyi başaran Gürcistan ise ikinci turda B Grubu lideri İspanya ile karşılaşacak.

Grubu bir puanla son sırada tamamlayan Çekya turnuvaya veda etti.

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