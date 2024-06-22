Euro 2024: Türkiye Portekiz'e farklı mağlup oldu

Türkiye, Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu ikinci maçında Portekiz'e 3-0'lık skorla mağlup oldu.

BVB Dortmund Stadı'nda oynanan karşılaşmada Portekiz'in gollerini 21'inci dakikada Bernardo Silva, 28'inci dakikada kendi kalesine Samet Akaydin ve 55'inci dakikada Bruno Fernandes attı. Bernardo Silva, UEFA tarafından maçın adamı seçildi.

Türkiye A Milli Takımı Teknik Direktör Vicenzo Montella, çok daha etkili bir oyun sergilenen Gürcistan maçında saha çıkan kadroda yaptığı ciddi değişiklikler sebebiyle hem spor yorumcuları hem de sosyal medya kullanıcıları tarafından eleştirildi.

Türkiye, Alman hakem Felix Zwayer'in yönettiği maça Altay-Zeki-Samet-Abdülkerim-Ferdi-Kaan-Hakan-Orkun-Kerem-Yunus-Barış Alper ilk 11'iyle başladı. Türkiye-Gürcistan maçında attığı golle yıldızlaşan Arda Güler oyuna 70'inci dakikada dâhil oldu. Montella, 19 yaşındaki yıldız oyuncunun yerine Yunus Akgün'e ilk 11'de yer verdi.

Montella bu maçta, Gürcistan karşılaşmasında attığı gol ve gösterdiği performansla dikkat çeken Mert Müldür'ün yerine sağ bek pozisyonunda da Zeki Çelik'e forma verdi. Türk Milli Takımı'nın hücum hattındaki en büyük kozlarından biri olarak görülen genç yıldızı Kenan Yıldız da 58'inci dakikada oyuna girdi. İtalyan teknik direktör, Kenan Yıldız'ın yerine, ilk maçta son golü kaydeden Kerem Aktürkoğlu'yla maça başlamayı tercih etti. İlk maçta yediği golde hatası olduğu gerekçesiyle eleştirilen Mert'in yerine de kaleyi Altay korudu.

Montella, Portekiz maçından bir gün önce düzenlediği basın toplantısında, "Daha iyi bir defansif duruşa sahip olmamız gerekiyor. Bunu sergileyebilmek de ofansif oyuncularımızdan başlıyor" demişti. Arda Güler'le ilgili bir soru üzerine ise "Ufak bir yorgunluğu var. Baştan mı sonradan mı oynaması gerektiğine beraber karar vereceğiz. İkinci maçımızı oynayacağız, riski de hesaplayarak ona göre karar vereceğiz" diyen Montella, "İrfan Can Kahveci yarın bizimle olmayacak. Onun dışında eksik oyuncumuz bulunmuyor" ifadelerini kullanmıştı.

Portekiz 6 puanla lider konumda Fotoğraf: Kacper Pempel/REUTERS

"Arda Güler" sesleri

Trübünlerden maçın 35'inci dakikasından itibaren sık sık "Arda Güler" sesleri yükseldi. Türk taraftarlar Alman hakem Zwayer'e de kararlarından ötürü özellikle ilk yarıca büyük tepki gösterdi.

Türkiye-Gürcistan maçında attığı golle yıldızlaşan Arda Güler oyuna 70'inci dakikada dâhil oldu. Fotoğraf: Uwe Kraft/IMAGO

Gruptaki ilk maçında Gürcistan'ı 3-1 yenen ve böylece ilk kez bir Avrupa Şampiyonası ya da Dünya Kupası'na galibiyetle başlayan Türkiye, Portekiz maçı sonrası 3 puanda kaldı.

İlk maçta Çekya'yı son dakikalarda bulduğu golle mağlup eden Portekiz ise Türkiye karşısında aldığı galibiyetle puanını 6'ya yükseltti.

F Grubu'nda bugün oynanan diğer maçta Çekya ile Gürcistan Hamburg'da 1-1 berabere kaldı.

İkinci maçlar sonunda grupta Portekiz 6 puanla lider konumda bulunuyor. Portekiz'i 3 puanla Türkiye izliyor. Birer puanlı Çekya ile Gürcistan üçüncü ve dördüncü sırada yer alıyor.

Türkiye, F Grubu'nda üçüncü ve son maçını 26 Haziran Çarşamba günü Hamburg'da Çekya'ya karşı oynayacak. Gruptaki diğer maçta ise Gelsenkirchen'de Portekiz ve Gürcistan karşılaşacak.

Euro 2024 grup aşamasında ilk iki sırayı alan takımların yanı sıra en iyi dört üçüncü de bir üst tura yükseliyor.

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