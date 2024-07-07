EURO 2024: Türkiye-Hollanda maçı sonrası 64 soruşturma

Türkiye-Hollanda EURO 2024 çeyrek final karşılaşmasının oynandığı Cumartesi günü, 64 kişi hakkında soruşturma başlatıldığı duyuruldu.

Alman polisinin aktardığı bilgilere göre, şüphelilere yöneltilen suçlamalar arasında basit ve tehlikeli adam yaralama, izinsiz mülke girme, hakaret, hırsızlık ve uyuşturucu madde yasasının ihlali yer alıyor. Polis ayrıca, maç bağlamında 54 hürriyeti kısıtlayıcı önlem alındığını bildirdi.

Çeşitli eyaletlerin polis teşkilatlarının da desteğiyle Berlin'de yaklaşık 3 bin 200 polis memurunun görev yaptığı Cumartesi günü, iki polis memuru yaralandı. Polis maçtan önce, Breitscheid Meydanı'ndan stadyuma doğru yürüyen taraftarların bir kısmının "yoğun şekilde" bozkurt işareti yapması nedeniyle yürüyüşü sonlandırmıştı. Aktarılan bilgilere göre, söz konusu yürüyüşe yaklaşık 8 bin Türk taraftar katılmıştı.

Resmi verilere göre yaklaşık 19 bin kişinin katıldığı Hollandalı taraftar yürüyüşü ise polis müdahalesi olmadan sonlandı.

Öte yandan Cumartesi günü Berlin'in merkezinde, Brandenburg Kapısı yakınındaki kamusal taraftar etkinliği hava muhalefeti gerekçesiyle iptal edildi. Buna rağmen maç sırasında iki ülke taraftarları arasında kavgalar çıktığı ve tarafların birbirlerinden ayırılmasıyla birlikte ortamın sakinleştiği bildirildi.

Türk oyuncu Merih Demiral'ın Türkiye-Avusturya maçında attığı golü bozkurt işaretiyle kutlaması, Almanya'da kriz yaratmıştı. İçişleri Bakanı Nancy Faeser dahil olmak üzere birçok siyasiden bozkurt işaretinin kullanımına ilişkin eleştiri gelmiş, polis maç öncesinde olağanüstü güvenlik önlemleri almıştı.

dpa / BÜ,ET