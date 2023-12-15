Euro 2024 biletlerine Türkiye'den büyük ilgi

Almanya, önümüzdeki yaz ev sahipliği yapacağı Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (Euro 2024) biletlerine yoğun talep olduğunu açıkladı. En fazla talebin geldiği üç ülkeden biri Türkiye.

Almanya'da önümüzdeki yaz düzenlenecek olan Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (Euro 2024) biletlerine ilgi büyük.

Almanya Futbol Federasyonu Başkanı Bernd Neuendorf, gazetecilere yaptığı açıklamada, biletlere yönelik genel talebin "olağanüstü" olduğunu belirtti.

Neuendorf, sadece 14 Temmuz'daki final maçına bile 2,3 milyon bilet başvurusu olduğunu söyledi. Neuendorf, turnuvanın 14 Haziran'daki açılış maçının biletleri içinse 1,4 milyon başvuru olduğunu ifade etti.

Alman Futbol Federasyonu Başkanı, bilet başvurularının turnuvaya katılan ülkelerle sınırlı kalmadığını ve toplam 206 ülkeden başvuru geldiğini belirtti. Neuendorf, en fazla başvurunun ise Hırvatistan, Arnavutluk ve Türkiye'den olduğunu söyledi.

Alman Futbol Federasyonu Başkanı Bernd Neuendorf Fotoğraf: Federico Gambarini/dpa/picture alliance

Alman Futbol Federasyonu Başkanı Neuendorf, Euro 2024'te gönüllü olarak çalışmak için yapılan başvuruların da bir hayli fazla olduğunu açıkladı. Neuendorf, bu kapsamdaki 16 bin pozisyon için 145 bin kişinin başvuruda bulunduğunu ifade etti.

UEFA'nın Euro 2024 grup kuralarının çekilmesinin ardından başlattığı ikinci bilet satışı aşaması, 12 Aralık'ta sona ermişti. Bu aşamada 1 milyon bilet satışa sunulmuştu. Milyonlarca başvuru sahibi arasından bu biletleri satın almaya hak kazananlar, önümüzdeki ay yapılacak çekilişle belirlenecek. Başvuru sahipleri, çekiliş sonucunu en geç 31 Ocak'a kadar öğrenecek.

Euro 2024 karşılaşmalarını tribünden izlemek isteyenler için geçen Ekim ayında da 1,2 milyon bilet satışa sunulmuştu. İlk aşamadaki biletler için yaklaşık 20 milyon başvuru yapılmıştı. Kazanan başvuru sahipleri yine çekilişle belirlenmişti.

Türkiye'nin grup maçları Dortmund ve Hamburg'da

Türkiye Euro 2024'te F Grubu'nda Portekiz, Çekya ve Play-off C Yolu galibi ile mücadele edecek. Play-off C Yolu'nda Gürcistan, Lüksemburg, Yunanistan ve Kazakistan bulunuyor.

Türkiye ilk maçında Play-off C yolu galibiyle 18 Haziran 2024 Salı günü Dortmund'da karşılaşacak. Play-off'taki Gürcistan-Lüksemburg ve Yunanistan-Kazakistan eşleşmelerinin ardından finali kazanacak takım, Türkiye'nin rakibi olacak.

Türkiye gruptaki ikinci maçını 22 Haziran 2024 Cumartesi günü Portekiz ile yine Dortmund'da, üçüncü karşılaşmasını ise 26 Haziran Çarşamba günü Çekya ile Hamburg'da oynayacak.

Almanya'da düzenlenecek Avrupa Futbol Şampiyonası, 14 Haziran'da Münih'te Almanya ile İskoçya arasından oynanacak açılış maçıyla başlayacak. Turnuva, 14 Temmuz'da Berlin'deki final maçıyla sona erecek.

DW,dpa/CÖ,EC

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