Almanya sınırlarında yoğun EURO 2024 mesaisi

Almanya İçişleri Bakanı Faeser, EURO 2024'ün başından bu yana yapılan kontrollerle, ülkeye 2 bin 300 yasa dışı girişin önlendiğini, 400'den fazla kişinin de tutuklandığını bildirdi.

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) sırasında ülkeye 2 bin 300 yasa dışı girişin engellendiğini açıkladı. Kölner Stadt-Anzeiger gazetesine konuşan Faeser, son iki hafta içinde, geçici sınır kontrolleri sırasında 400'den fazla kişinin tutuklandığını 50 futbol holiganının da ülkeye girişinin engellendiğini bildirdi.

Bu rakamların turnuva sırasında Danimarka, Benelüks ülkeleri ve Fransa sınırında kontrol yapılmasının iyi bir şey olduğunu gösterdiğini ifade eden Faeser, sonucun hem federal polisin hem de eyalet polislerinin büyük çabasıyla alındığını belirtti.

Kontroller 19 Temmuz'a kadar sürecek

14 Haziran'da başlayan turnuva 14 Temmuz'da oynanacak finalle sona erecek. Sınırlardaki kontrollerin ise 19 Temmuz'a kadar devam edeceği bildiriliyor. Faeser bu tarihin duruma göre değişebileceğini vurguladı.

Nancy Faeser Fotoğraf: Christophe Gateau/dpa/picture alliance

İçişleri Bakanlığı'nın paylaştığı verilere göre 22 bin federal polis bu süre zarfında sınırlar, havalimanları ve tren istasyonlarında görev yapmaya devam edecek. "Güvenlik en önemli öncelik olmaya devam ediyor" diyen Faeser, Gelsenkirchen ve Berlin'deki olayları hatırlatarak, holiganların sebep olduğu şiddet olaylarına polisin hızlı ve kararlı bir şekilde müdahale ettiğini vurguladı.

Turnuvaya ilişkin izlenimlerinin son derece olumlu olduğunu da belirten Faeser, "Benim izlenimim, Avrupa'nın dört bir yanından gelen seyircilerin burada çok mutlu olduğu yönünde" ifadelerini kullandı.

Federal polis cumartesi günü yaptığı açıklamada, Köln'de oynanan Belçika- Romanya maçı öncesinde Aachen yakınlarında Almanya-Belçika sınırında yaptığı yolcu kontrollerinde çok sayıda patlayıcı madde ve bıçak ele geçirdiğini açıklamıştı.

DW,dpa / EÇ,ET

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