Euro 2024: Gündoğan ve Undav da Almanya kadrosunda

Almanya Milli Takımı'nın Euro 2024 için açıkladığı 27 kişilik geçici kadroda, kaptan İlkay Gündoğan'ın yanı sıra Deniz Undav da yer alıyor.

Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (Euro 2024) ev sahibi Almanya, 27 kişilik geçici kadrosunu açıkladı.

Teknik Direktör Julian Nagelsmann'ın seçtiği kadroda Toni Kroos ve Thomas Müller gibi tecrübeli oyuncular yer alırken bir başka deneyimli isim Mats Hummels'in bulunmaması dikkat çekti.

Kadroda bir başka Borussia Dortmundlu oyuncu Julian Brandt'a da yer verilmedi. Her iki futbolcu da takımlarının Şampiyonlar Ligi'nde finale çıkmasında önemli rol oynamıştı. Ancak Nagelsmann'ın geçen Mart ayındaki hazırlık maçlarında Fransa ve Hollanda'yı yenen milli takım kadrosunu büyük oranda korumayı tercih ettiği görüldü.

Bayern Münihli orta saha oyuncusu Leon Goretzka 36 yaşındaki teknik adam Nagelsmann'ın tercihiyle, aynı kulüpten Serge Gnabry ise sakatlık sebebiyle kadroda yer almadı. Bayern'in bir diğer yıldızı Leroy Sane ise sakat olduğu için kaçırdığı Fransa ve Hollanda maçlarının ardından kadroya döndü.

Alman Milli Takımı'nın kaptanı İlkay Gündoğan ve defans oyuncusu Antonio Rüdiger Fotoğraf: Bahho Kara/Eibner/IMAGO

Sıra dışı duyuru biçimleri

Alman Futbol Federasyonu kadrodaki 18 ismi, alışılmışın dışında karşılanan duyuru şekilleriyle bugünkü resmi anonstan önce kamuoyuna açıklamıştı. Federasyon, geçen Pazar gününden beri geleneksel yayın organlarının yanı sıra sosyal medya ve ünlü isimler aracılığıyla tek tek bu oyuncuları kamuoyuyla paylaşmıştı. Bu isimler arasında Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'a geçen ayki Türkiye ziyaretinde eşlik eden döner restoranı sahibi Arif Keleş de vardı. Keleş, Real Madridli savunmacı Antonio Rüdiger'in adını açıklamıştı.

Almanya'nın 2022 Dünya Kupası'ndaki 26 kişilik kadrosundan sadece 12 oyuncuya yer veren Nagelsmann, Euro 2024 öncesi antrenmanlar için takımı 26 Mayıs'ta toplayacak. Almanya'nın 27 kişilik geçici kadrosu, Ukrayna ve Yunanistan'la oynanacak hazırlık maçlarının ardından 26 kişiye indirilecek.

Açıklanan 27 isim arasında, 2014 Dünya Kupası'nı kazanan kadrodan ise üç isim bulunuyor: Manuel Neuer, Thomas Müller ve Toni Kroos. Euro 2020 sonrası milli takımdan emekli olan Kroos, geçen Mart ayında yeniden milli formayı giymeye başlamıştı.

İlkay Gündoğan kaptan kalacak

Sakatlığı nedeniyle Mart ayındaki hazırlık maçlarında oynayamayan Neuer'in geri dönmesine karşın kaptanlık bandı İlkay Gündoğan'da kalacak.

Nagelsmann, Almanya'nın geçen yılın sonunda Türkiye ve Avusturya'ya karşı kaybettiği hazırlık karşılaşmalarından sonra Mart'taki Fransa ve Hollanda maçları öncesi kadroyu önemli ölçüde değiştirerek bu sezonu şampiyon tamamlayan Bayer Leverkusen ve formda Stuttgart'tan oyuncular çağırmıştı.

Stuttgart forması giyen Deniz Undav bu sezon Bundesliga'da oynadığı 29 maçta 18 gol atıp 10 asist yaptı. Fotoğraf: Daniel Roland/AFP/Getty Images

Almanya'nın 27 kişilik geçici kadrosunda yer alan isimler şöyle:

Kaleciler: Oliver Baumann (Hoffenheim), Alex Nübel (Stuttgart), Manuel Neuer (Bayern Munich), Marc-Andre ter Stegen (Barcelona)

Savunma: Waldemar Anton (Stuttgart), Benjamin Henrichs (RB Leipzig), Joshua Kimmich (Bayern Munich), Robin Koch (Eintracht Frankfurt), Maximilian Mittelstädt (Stuttgart), David Raum (RB Leipzig), Antonio Rüdiger (Real Madrid), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Jonathan Tah (Bayer Leverkusen)

Orta saha: Robert Andrich (Bayer Leverkusen), Chris Führich (Stuttgart), Pascal Gross (Brighton and Hove Albion), Ilkay Gundogan (Barcelona), Toni Kroos (Real Madrid), Jamal Musiala (Bayern Munich), Aleksandar Pavlovic (Bayern Munich), Leroy Sane (Bayern Munih), Florian Wirtz (Bayer Leverkusen)

Forvet: Maximilian Beier (Hoffenheim), Niclas Füllkrug (Borussia Dortmund), Kai Havertz (Arsenal), Thomas Müller (Bayern Münih), Deniz Undav (Stuttgart)

DW,AFP,dpa / CÖ,ET

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