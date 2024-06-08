EURO 2024: Alman güvenlik makamları teyakkuzda

Futbol dünyasının kalbi 14 Haziran'dan itibaren 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2024) ev sahipliği yapacak Almanya'da atacak.Almanya'nın 10 farklı kentinde oynanacak 51 futbol karşılaşmasını milyonlarca taraftar izleyecek. Turnuva bir ay sürecek.

EURO 2024 resmi logolu futbol topu. Fotoğraf: Alessio Marini/IPA Sport/ZUMAPRESS.com/picture alliance

Alman güvenlik makamları teyakkuzda. Bu denli büyük çaplı bir turnuvanın güvenliğini sağlamak hiç de kolay değil. Üstelik tehditlerin çok arttığı bir dönemde. Peki riskler neler, olası tehditlere karşı ne tür önlemler alınıyor?

IŞİD tehdidi

Terörle mücadele uzmanı Dr. Hans-Jakob Schindler, turnuva boyunca tüm dünyada dikkatlerin Almanya'ya çevrilmiş olacağına işaret etti.

Aşırıcılıkla Mücadele Projesi (CEP) adlı uluslararası kuruluşun kıdemli direktörü olan Schindler, "Bu da düşmanlarımızın bu turnuvayı engellemek için ellerinden geleni yapmak isteyecekleri anlamına geliyor" diye konuştu.

Terörle mücadele uzmanı Dr. Hans-Jakob Schindler. Fotoğraf: DW

Moskova'da geçen Mart ayında konser salonuna düzenlenen ve 145 kişinin ölümüne yol açan saldırı sonrasında EURO 2024'ü hedef alacak bir terör saldırısından duyulan endişeler daha da arttı. Moskova saldırısı sonrasında IŞİD'in propaganda dergisinde turnuvanın da hedefte olduğu tehdidi yer almıştı.

Ancak Schnidler, kamuya açık bir tehdidin koordineli bir saldırı planlanma ihtimalini azalttığı görüşünde.

"Kompleks bir saldırının reklamı yapılmaz" diyen Schindler, "Bununla yapmaya çalışılan şey ancak propagandadır. Bunun gerisinde, orada görev yapan güvenlik güçlerini normalde olduklarından daha gergin hale getirme hedefi ve bazı bireysel aktörleri kendi başlarına harekete geçirme niyeti yatıyor" değerlendirmesini yaptı.

"Yalnız kurtlar" tehdidi

Terör uzmanı Schindler'e göre "yalnız kurt" saldırısı tehdidi, Almanya'nın karşı karşıya bulunduğu en büyük terör tehditlerinin başında yer alıyor.

Almanya, 2016 yılında bu tür bir saldırının hedefi olmuştu. IŞİD bağlantılı bir saldırgan Berlin'de bir Noel pazarına kamyonla dalmış ve 13 kişinin ölümüne neden olmuştu.

Schindler, bu tür bir saldırıyı önlemenin neden çok güç olmasına "Radarınızda olmayan, kendi kendine ya da arkadaş grubu içinde radikalleşen ve sonra bir bıçak alıp taraftar bölgesine gitmeye ve bazı insanları bıçaklamaya karar veren birini tespit ederek önlemek, gerçekten zor" sözleriyle açıklık getirdi.

EURO 2024 öncesinde Alman güvenlik güçleri Stuttgart stadyumunda tatbikat yaptı. Fotoğraf: Daniel Kubirski/picture-alliance

Almanya'daki stadyumlar maç günleri birden fazla güvenlik aşamasıyla korunacak. Sadece biletli ya da akredite kişiler stada girebilecek, girişte büyük bir polis gücü eşliğinde çanta ve üst araması yapılacak.

Taraftar bölgeleri için durum çok daha karmaşık. Stadyumlarda maçları 2 milyon 700 bin kişinin izlemesi bekleniyor. Kamusal alanda oluşturulan taraftar bölgelerindeki kişi sayısının ise 12 milyonu bulması bekleniyor. Bu veriler hükümetin tahminlerine dayanıyor. Taraftar bölgelerinde bilet uygulamasının olmaması, alana kimlerin girdiğini kontrol etmeyi zorlaştırıyor.

EURO 2024’ün en büyük taraftarlar bölgesi başkent Berlin’de, Brandenburg Kapısı’nın bulunduğu bölgede bulunacak. Fotoğraf: Wolfgang Maria Weber/dpa/picture alliance

CEP Direktörü Schindler, taraftar bölgelerinin terör örgütleri tarafından daha kolay hedef olarak görülebileceği uyarısında bulundu, güvenlik konseptlerinde bu bölgeler için de yoğun güvenlik önlemlerinin öngörülmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Güvenlik makamları ev ödevlerini yaptı

Ancak güvenlik makamları gerekli hazırlıkları yaptı, bir EURO 2024 Güvenlik Konsepti geliştirildi.

Almanya turnuva sırasında diğer Schengen ülkelerinden gelenler için sınır kontrolleri uygulayacak. Kıtanın dört bir yanından gelen bilgileri koordine edecek özel bir polis merkezi de oluşturuldu. Diğer ülkelerden Almanya'ya gelen 300 polis de yerel güçlere danışmanlık desteği verecek.

EURO 2024’ün güvenliği için kurulan Uluslararası Polis İşbirliği Merkezi’nde (IPCC) farklı ülkelerden gelen 300 polis görev alıyor. Fotoğraf: picture-alliance/dpa

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, "Ülkemizde yapılacak Avrupa Futbol Şampiyonası'nın güvenliği birinci önceliğe sahiptir. Tüm güvenlik birimleri en yüksek profesyonel standartlarda hazırlanıyor" açıklamasını yaptı. Faeser ayrıca "Tüm mekan ve alanlarda, çok sayıda insanın bulunduğu her yerde, güçlü bir polis varlığı olacak" dedi.

Rusya kaynaklı endişeler

Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaş, güvenlik endişelerini artıran bir diğer faktör. Ukrayna'nın takımı turnuvaya katılmaya hak kazanırken Rusya'nın UEFA'dan aldığı men cezası devam ediyor.

Rusya'da Ukrayna takımına karşı muazzam bir propaganda olacağı öngörüsünü dile getiren terör uzmanı Schindler, "Ukrayna takımının bulunduğu her yerde, Ukrayna takımı ne zaman oynarsa oynasın, bir gösteri olması ihtimali oldukça yüksek" diye konuştu.

Ukraynalı taraftarların turnuvaya büyük ilgi göstermesi bekleniyor. Fotoğraf: Maksym Drabok/DW

Peki gerçekten Rusya kaynaklı bir saldırı tehlikesi var mı?

Fiziki bir saldırıdan çok dijital bir saldırı olabileceği endişesini dile getiren CEP direktörü, "Şu anda zaten siber dünya, aktif bir savaş alanı" diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Rusya şiddeti örgütleyecek kadar ileri gider mi? Başkalarının yapmasından çok da rahatsız olmayacaklarından eminim. Ama bizzat Almanya'da aktif olarak şiddeti organize edecek noktaya geldiklerinden çok da emin değilim."

Taraftarlar Almanya'ya gelmesin mi?

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, "Elbette riskler var" demekle birlikte futbolseverlere şu ifadelerle seslendi:

"Terör saldırılarını ve diğer şeyleri önlemek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Güvenlik için olağanüstü tedbirler alıyoruz. Ve herkesi misafirimiz olmaya davet ediyoruz."

Federal İçişleri Bakanı Nancy Faeser ile Kuzey Ren Vestfalya İçişleri Bakanı Herbert Reul düzenledikleri basın toplantısında EURO 2024 için alınan güvenlik tedbirlerini açıkladılar. Fotoğraf: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

Terörle mücadele uzmanı Dr. Hans-Jakob Schindler de futbol taraftarlarının Almanya'ya gelmek konusunda kendilerini rahat hissetmeleri gerektiği söylüyor.

"Endişelenmenize gerek yok, bu turnuva iyi organize edildi, iyi korunuyor" diyen Schindler, taraftarlara, "Ancak sizin de özen göstermeniz gerekiyor: Şiddet yanlısı olmayın, aptal olmayın, saf olmayın. Bir şey görürseniz de bunu ilgililere haber verin" mesajını verdi.

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