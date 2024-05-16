Euro 2024 Alman ekonomisine nasıl etki edecek?

Ev sahipliğini yapacağı Euro 2024, Almanya'nın arzuladığı ekonomik büyüme için bir kaldıraç görevi görebilir. Uzmanlara göre Almanya'nın sahadaki performansı ve görebileceği ekonomik fayda arasında bir bağlantı da var.

Almanya'nın ev sahipliğindeki Avrupa Futbol Şampiyonası (Euro 2024), taraftarların bir ay sürecek turnuva boyunca yapacakları yiyecek-içecek ve konaklama harcamaları sayesinde Alman ekonomisine de katkıda bulunacak. Peki, bu katkı hangi boyutta olacak?

Kim ya da hangi sektörler en büyük faydayı görür?

Almanya'da 14 Haziran-14 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek turnuva kapsamında oynanacak maçların 2,7 milyon biletli izleyici tarafından stadyumda takip edilmesi bekleniyor. Karşılaşmaların gerçekleştirileceği Berlin, Münih, Köln, Dortmund, Düsseldorf, Frankfurt, Gelsenkirchen, Hamburg, Leipzig ve Stuttgart kentleri hem yurt içinden hem de yurt dışından yüz binlerce ziyaretçi ağırlayacak.

Alman Turizm Derneği'nin (DTV) yöneticisi Norbert Kunz, "İnsanlar, büyük etkinliklere ve dünyaca ünlü yıldızların konserlerine gitmek gibi seyahatlar söz konusu olunca daha aktif oluyor" değerlendirmesinde bulunuyor. Kunz, Euro 2024'ü yerinde izlemek isteyen futbolseverlerin de katkısıyla bu yıl Almanya'da turizm açısından yeni bir rekor kırılması ihtimalinin oldukça yüksek olduğunu belirtiyor.

Euro 2024 nedeniyle Almanya'daki bira sektöründe de büyük bir hareketlilik bekleniyor.

Fotoğraf: picture-alliance/dpa/D. Karman

Alman Bira İmalatçıları Birliğinden Holger Eichele, "Geçmişteki büyük futbol etkinlikleri, bu turnuvalar sırasında sıradan yaz haftalarına kıyasla daha fazla bira içildiğini gösterdi" açıklamasında bulundu. Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2006 Dünya Kupası bu açıdan iyi bir örnek teşkil edebilir. Almanya'da bu turnuva öncesinde ve sırasında yaklaşık yüzde beş, sonraki etkinliklerdeyse yüzde dört civarında daha fazla bira satıldı.

Bu, 2023'te zor bir yıl geçiren bira endüstrisi için doping etkisi yaratabilir. Resmi verilere göre, Almanya'da uzun süredir düşüş trendinde olan bira satışları 2023'te bir önceki yıla kıyasla yüzde 4,5 azalarak 8,4 milyar litreye inmişti.

Turnuva bir tüketim patlaması yaratabilir mi?

Alman Ekonomi Enstitüsü'nden (IW) Michael Grömling "2006'daki Dünya Kupası tecrübesi büyük spor organizasyonlarının ekonomik havai fişekler olmadığını gösterdi" diyor.

Birçok tüketicinin bu turnuvayı yeni bir televizyon alma ya da daha fazla bira içme fırsatı olarak kullanmasının muhtemel.

Ancak Grömling'e göre, bu tüketiciler söz konusu harcamaları yaparken muhtemelen giderlerini başka yerlerden kısacak.

"Başka yerden tasarruf edecekler: Restoran yerine sosisli sandviç, sinemaya gitmek yerine TV gecesi gibi" değerlendirmesinde bulunan Grömling, "Sonuç olarak tüketici harcaması ille de artmıyor, daha ziyade kayıyor" diye ekliyor.

Commerzbank ekonomistlerine göre de ilk çeyrekte yüzde 0,2 büyüyen Alman ekonomisi, Euro 2024'ün ilk 15 günlük periyodunu, yani yarısını içeren ikinci çeyrekte durgunluk gösterebilir.

Fotoğraf: Matt Dunham/dpa/picture alliance

Başka kim fayda sağlayabilir?

Alman Ticaret Birliği (HDE) sözcüsüne göre, ev sahibi Almanya için sahada işler iyi gittiği takdirde perakende satışlarda kaydadeğer bir artış görülebilir.

HDE sözcüsü, "Ancak Alman milli takımının ilk turu geçmesi hâlinde tüketici modu da bir fayda görebilir" yorumunda bulundu.

Maçları evlerde topluca izlemek isteyen taraftarların yiyecek içecek stoku yapma eğilimi nedeniyle büyük spor organizasyonları sırasında genellikle marketlerin cirosu da artış gösteriyor.

Fotoğraf: Daniel Karmann/dpa/picture alliance

İnternet üzerinden rezervasyon ve konaklama hizmeti sağlayan ABD merkezli şirket Airbnb de Avrupa Futbol Şampiyonası'nın Almanya'da tatil konutlarının kiralanmasına yönelik talebi artırmasını bekliyor.

Reklam alanı pazarlayan Alman şirketi Ströer ve Almanya'nın önde gelen spor malzemeleri üreticisi Adidas da satışlarını artırmayı umuyor. Avrupa Şampiyonası'na katılan 24 takımdan dokuzunun Amerikan şirketi Nike'la, altısının Adidas'la, dördününse bir başka Alman markası Puma'yla anlaşması bulunuyor.

Almanya'nın imajına etkisi ne olabilir?

IW'den Grömling, Almanya'ya doğrudan yabancı yatırımın düştüğü bir dönemde düzenlenecek olan Euro 2024 gibi büyük organizasyonları cazibe artırıcı özelliğine dikkat çekti.

Büyük spor etkinliklerinin, ev sahibi ülkelerin "modunu yükseltme ve imajını geliştirme" potansiyeli taşıdığını ifade eden Grömling, "Zaten ekonomi de umutlar ve modlarla şekillenir. Bu nedenle Avrupa Şampiyonası'nın duygusal dönüşü de hafife alınmamalı" dedi.

DW,Reuters/CÖ,EC

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