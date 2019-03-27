Etiyopya: Uçak kazasında mürettebat elinden geleni yaptı

10 Mart'ta ise Etiyopya Havayolları'na ait ET 302 sefer sayılı Boeing 737 MAX 8 tipi uçak, Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'dan Kenya'nın başkenti Nairobi'ye gitmek üzere havalandıktan kısa bir süre sonra düşmüş, kazada 157 kişi yaşamını yitirmişti. Bu kaza ile ilgili ilk resmi rapor bugün yayımlandı.

Raporun kamuoyuna açıklandığı Addis Ababa'daki basın toplantısında konuşan Etiyopya Ulaştırma Bakanı Dagmawit Moges "Mürettebat üreticinin sağladığı bütün acil durum yöntemlerini defalarca uyguladı ancak uçağı kontrol edemedi" dedi. Etiyopyalı Bakan uçağın tekrar kullanıma alınmadan Boeing firmasının otomatik kontrol sistemlerini incelemesi gerektiğini kaydetti.

Etiyopya Havayolları'nın Twitter hesabında da paylaşılan rapora göre mürettebat uçağın aniden aşağıya doğru yönelmesini tersine çeviremedi. Raporda kaza ile ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

5 ayda iki kaza

Geçen yıl 29 Ekim'de Lion Air'a ait JT 610 sefer sayılı Boeing 737 MAX 8 tipi yolcu uçağı Endonezya'nın başkenti Cakarta'dan havalandıktan kısa bir süre sonra düşmüş ve mürettebatla birlikte 189 kişi hayatını kaybetmişti.

Son beş ayda meydana gelen bu kazaların ardından filosunda Boeing 737 Max tipi uçak bulunduran birçok havayolu şirketi uçağın kullanımı durdurmuş, aralarında ABD ve Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülke bu uçaklara hava sahasını kapatmıştı.

AFP, dpa /SSB, HT

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