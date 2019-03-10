Etiyopya Havayolları'ndan Boeing 737 MAX 8 önlemi

Etiyopya Havayolları, Pazar günü gerçekleşen "trajik kazanın" ardından Boeing 737 MAX 8 tipi yolcu uçağıyla gerçekleştireceği uçuşları 10 Mart itibarıyla ikinci bir bildiriye kadar askıya aldığını açıkladı.

Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'dan Kenya'nın başkenti Nairobi'ye gitmek üzere havalandıktan altı dakika sonra düşen uçakta kurtulan olmamıştı. Bishoftu kasabası yakınlarındaki bir tarlaya düşen uçaktaki 149 yolcu ve sekiz kişilik mürettebatın hayatını kaybettiği olayın ardından Etiyopya Havayolları'ndan yapılan açıklamada, "Kazanın nedenini henüz bilmesek de ekstra bir güvenlik önlemi olarak bu filomuzu kullanmama kararı aldık" denildi.

Etiyopya devletine bağlı havayolu şirketinden önce de Çin, tüm Boeing 737 MAX 8 tipi uçakların uçuşlarını geçici olarak durdurmuştu. Söz konusu kararın "güvenlik risklerine sıfır tolerans yönetim prensibi doğrultusunda alındığını" belirten Çin Sivil Havacılık İdaresi, söz konusu model uçağın geçen Ekim ayında da Endonezya'da düştüğü hatırlatıldı. Etiyopya'de dün düşen yolcu uçağında sekiz Çin vatandaşı bulunuyordu.

Cayman Havayolları da filosundaki iki Boeing 737 MAX 8 tipi uçağını, "yolcularının ve mürettebatının güvenliğini ön plana koyduğunu" belirterek geçici olarak kullanmama kararı aldı.

Arama-kurtarma ekipleri Etiyopya Havayolları'na ait uçağın enkazını kaldırıyor

Uçakta Alman vatandaşları da vardı

Almanya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre düşen uçakta beş Alman vatandaşı da bulunuyordu. Bakanlık, ölenlerin yakınlarıyla iletişime geçildiğini belirtti.

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından yapılan açıklamada düşen uçakta 22 BM personelinin olduğu ifade edildi. BM, 22 personelin çoğunun Nairobi'deki bir konferansa gitmek üzere uçakta bulunduğunu aktardı. BM personelinin Dünya Gıda Programı (WFP), BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) ve Uluslararası Göç Örgütü (IOM) çalışanı oldukları kaydedili.

2017'de hizmete girdi

Boeing 737 MAX 8 tipi uçaklar, 2017 yılında hizmete girmişti. Ekim 2018'de aynı model bir yolcu uçağı Endonezya'da düşmüştü. Lion Havayolları'na ait uçaktaki 189 kişinin tamamı hayatını kaybetmişti. Söz konusu uçak da benzer şekilde, kalkıştan 13 dakika sonra düşmüştü.

Endonezya Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu, dün düşen uçakla ilgili soruşturma konusunda Etiyopyalı yetkililere yardım teklifinde bulundu.

Etiyopya uçağının düşme sebebi, iki karakutudaki uçuş verileri ve pilot konuşmalarının ortaya çıkmasının ardından netlik kazanacak. Etiyopya Havayolları CEO'su Tewolde GebreMariam, Addis Ababa'da gazetecilere yaptığı açıklamada, "Pilot zorluk yaşadığından bahsedip geri dönmek istemiş. Bunun için izin de almış" ifadesini kullandı.

Yetkililer, uçağın düştüğü saatte bölgedeki hava şartlarının iyi olduğunu belirtti.

Türk şirketleri de kullanıyor

Boeing 737 MAX 8 tipi uçaklar Türk havayolu şirketleri tarafından da kullanıyor. Boeing şirketi, 2013 yılında THY'nin 40 adet Boeing 737 MAX 8 sipariş ettiğini duyurmuştu. Türk basınına yansıyan haberlere göre THY daha sonra, Boeing ile yaptığı anlaşma kapsamındaki opsiyonunu kullanarak 25 adet 737 MAX 8 daha sipariş etti. Şu an bu model uçaktan Türk Hava Yolları'nın (THY) filosunda 11 adet bulunuyor. Corendon'un filosunda da bir adet Boeing 737 MAX 8 tipi yolcu uçağı var. SunExpress de geçen ay 15 adet Boeing 737 MAX 8 sipariş etmişti.

DW,AP,AFP,dpa/CÖ,DÇÜ

© Deutsche Welle Türkçe