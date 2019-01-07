 Etiyopya Havayolları′na ait yolcu uçağı düştü | DÜNYA | DW | 10.03.2019

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DÜNYA

Etiyopya Havayolları'na ait yolcu uçağı düştü

Etiyopya Havayolları'na ait Boeing 737 tipi yolcu uçağının düştüğü bildirildi. Etiyopya devlet televizyonu düşen uçakta sağ kalan olmadığını duyurdu. Uçakta toplam 157 kişi bulunuyordu.

Ethiopian Airlines Boeing 737 (Imago/Aviation-Stock)

Foto: ARŞİV

Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'dan Kenya'nın başkenti Nairobi'ye gitmekte olan Etiyopya Havayolları'na ait ET 302 sefer sayılı Boeing 737 tipi yolcu uçağının düştüğü bildirildi.

Etiyopya Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada "Başbakanlık Ofisi, Etiyopya hükümeti ve Etiyopya halkı adına Etiyopya Havayolları'nın Kenya Nairobi'ye hareket eden Boeing 737 uçağında hayatını kaybedenlerin ailelerine en derin taziyelerini iletmektedir" ifadelerine yer verildi.

Etiyopya Havayolları da söz konusu uçağın düştüğünü doğularken, bir firma sözcüsü uçakta 149 yolcu ve 8 mürettebat bulunduğunu açıkladı. Sözcü kazanın "Sabah 08.44'te meydana geldiği doğrulandı" şeklinde konuştu.

Kazada hayatını kaybeden yolcuların milliyetleri belli oldu. Etiyopya Havayolları'ndan yapılan açıklamada yolcuların 32 farklı ülkenin pasaportuyla seyahat ettiği kaydedildi. Buna göre yolcuların 32'si Kenya, 18'i Kanada, dokuzu Etiyopya, sekizi İtalya, sekizi Çin, sekizi ABD, yedisi İngiltere, yedisi Fransa, altısı Mısır, beşi Hollanda, dördü Hindistan, dördü Slovakya, üçü Avusturya, üçü İsveç, üçü Rusya, ikisi Fas, ikisi İspanya, ikisi Polonya ve ikisi İsrail pasaportuyla yolculuk ediyordu. Uçakta ayrıca Belçika, Endonezya, Somali, Norveç, Sırbistan, Togo, Mozambik, Ruanda, Sudan, Uganda ve Yemen pasaportuna sahip birer kişi bulunuyordu.

Yolcuların dördünün ise Birleşmiş Milletler pasaportu taşıdığı belirtildi. Bu kişilerin hangi milletten oldukları açıklanmadı. 

Reuters,dpa,AP/BW,JD

©Deutsche Welle Türkçe

 

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