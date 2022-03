GÜNDEM

Ete yüzde 48 zam | Müşterilere anlatmaktan psikolojimiz bozuldu"

Türkiye'de Et ve Süt Kurumu ete yaklaşık yüzde 48 oranında zam yaptı. Zam üretici ve esnafı sevindirdi, tüketiciyi ise üzdü. Yeni zamlar çoğu haneye çok daha az et girecek demek. Kırmızı et üreticileri ile kasaplar ise zammı “Geç kalınmış bir karar" diye yorumluyor.