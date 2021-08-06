Esrardan ineğe hükümetlerin aşı hediyeleri

Koronavirüsün daha hızlı yayılan ve daha tehlikeli olarak sınıflandırılan Delta varyantı nedeniyle pek çok ülkede azalan vakalarda yeniden artış kaydediliyor. Uzayan kapanma süreçlerindeki kısıtlama ve tedbirlerin oluşturduğu bıkkınlık ve yorgunluk, aşı olanlara bile virüs bulaşması gibi birtakım gelişmeler endişeleri de şüpheyi de artırıyor. Pandemiyle mücadelede aşılamaya hız veren hükümet ve yerel yönetimler, henüz aşı olmamış vatandaşları ikna edebilmek için birbirinden yaratıcı yollara başvuruyor.

Bedava sosis ve eğlence

Almanya: Almanya'da Berlin ve Solingen kentlerinde örneğin önümüzdeki hafta sonunda "Aşılamanın uzun gecesi" eğlenceleri düzenleniyor. Özel bir kulüp atmosferinde, alkolsüz kokteyllerin de dağıtıldığı, star Dj'li bu eğlencelerle insanlara aşı olma, kolektif eğlence havasında özel ve çekici hale getirilmeye çalışılıyor.

Almanya'da sosis hediye ediliyor

Sabahın ilk saatlerini sevenlere ise Olpe kentinde örneğin alkolsüz bira eşliğinde konser ile aşılama sunuluyor. "İnsanlar aşıya gitmezse, aşı onlara gelir" sloganıyla büyük aşılama kampanyasına okul tatili öncesinde Baden-Württemberg eyaletinde başlanmıştı. Orada pazar yerleri, açık hava müzeleri, eğlence parkları veya açık havada yapılan futbol müsabakalarında seyyar ekipler ile aşılanma imkanı sunuldu. Thüringen'in Sonneberg kentinde ise insanlara aşı olmaları halinde ödül olarak sosis vaat edildi. Kampanya büyük başarı sağladı, ilgi büyüktü.

Çekilişle inek

Tayland: Tayland'da Haziran ayından beri düzenlenen bir kampanyanın ise şüpheli vatandaşların endişelerini gidermede büyük etki ve başarı yarattığı görüldü. Mae Chaem kırsal bölgesinde, gönüllü olarak aşı yaptırmaya gelen ve yaptıranlar arasında düzenlenen bir çekilişle her hafta bir talihliye inek hediye edildi. Yerel medya, sürü bağışıklığının kazanılacağı, halkın yüzde 70’inin aşılandığı güne kadar inek çekilişi kampanyasının devam edeceğini haber veriyor. Tayland'da bir ineğin fiyatı 250 euro.

Bedava flört

Hollanda: Hollanda ise bekarları ve yalnızları aşılamaya ikna edecek bir teklifle harekete geçti. Hollanda'nın Haarlem kentinin sorumlu sağlık dairesi, bekarları görücüye çıkmaya davet etti ve isteyen herkesin bir bedava flört buluşmasından aşı olmak şartıyla faydalanabileceğini duyurdu ve bir bekarlar buluşması organize ederek insanları kayıt yaptırmaya çağırdı. Bu şekilde insanlar hem aşı oldu hem de yalnız kalplerin yalnızlığına çare bulundu. Haarlem sağlık dairesi bir taşla iki kuş vurduğunu açıkladı.

Finlandiya: Finlandiya ise ülkede tanınmış ve sevilen iki erkek kahraman ile halkı aşıya teşik etti. Rovaniemi kentinde, 2006 yılında Eurovision Şarkı Yarışması'nı kazanan Lordi müzik grubunun solisti, o ünlü canavar kostümü ile gidip ikinci doz aşısını halkın gözleri önünde oldu. O aşı olurken, ülkenin sevilen diğer tanınmış starı Santa Claus, Noel Baba da bakmaya geldi, ancak o yaşı itibarıyla aşısını çoktan olduğundan sadece kısaca bakmaya gelerek aşının gerekliliğine işaret etti.

ABD'de çörek zinciri Krispy aşı olanlara dönüt hediye ediyor

Esrar ve Amerikan çöreği

ABD: Amerika Birleşik Devletleri’nde ise eyaletler vatandaşlarını aşı olmaya çekmek için adeta birbiriyle yarıştı. Eyaletler ve yerel yönetimler bedava uçak bileti, lüks gemi gezisi, üniversite bursu, ücretsiz taksi yolculuğu için hediye çeki, alışveriş hediye çekleri, büyük spor müsabakalarına giriş kartı, bedava içecek gibi farklı ve renkli hediyeler sundu. En çok ses getiren kampanya ise sevilen tatlısı Amerikan çöreklerini (donut) satan Krispy'nin yaptığı oldu. Aşı olan herkes bir Krispy şubesine giderek aşı kimliğini gösterdiğinde sevdiği bir donut ücretsiz verildi. Üstelik bunu her gün yapabilme hakkı da var. Onu da aşarak daha da çok ilgi çeken kampanya ise ABD'de bir lobi kuruluşunun kampanyası oldu. Kuruluş New York ve Washington kentlerinde aşı olanlara esrar hediye etti.

dpa/ETO,BK

©️ Deutsche Welle Türkçe