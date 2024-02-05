Esrarın yasallaşması anne babaları endişelendiriyor

Almanya'da esrarın 1 Nisan'da yasaklı maddeler listesinden çıkartılacak olması aileleri endişelendiriyor. Kamuoyu araştırma şirketi Forsa'nın küçük çocuğu olan ebeveynlerle yaptığı ankete katılan anne ve babaların yüzde 63'ü, yasal değişikle birlikte çocuk ve gençlerde esrar tüketiminin artacağından dolayı endişeli olduğunu belirtti.

Kaufmännische Krankenkasse (KKH) tarafından 2 Ocak-16 Ocak tarihleri arasında yapılan ankete katılan anne ve babaların çoğunluğunun endişesi esrarın sağlık üzerinde yaratacağı sonuçlardan kaynaklanıyor. Ankete katılanların yüzde 73'ü esrar kullanımının beyinde zarara yol açması ya da bedende uyuşukluğa neden olmasından endişe duyduğunu belirtti. Yüzde 70'lik bir kesim ise esrarın ruh halinde gelgitler ya da anksiyete gibi psikolojik sorunlar yaratmasından ötürü endişeli olduğunu belirtti.

Anne babaların yüzde 69'u esrarın sık kullanımının çocuklar ve gençlerde bağımlılık yaratacağına inanıyor. Yüzde 64 bu nedenle çocuğunun okuldaki başarısının düşmesinden, yüzde 55'i ise çocukların yanlış yollara sapmasından endişe duyuyor.

İspanya'nın başkenti Madrid'te, esrar tüketiminin yasallaştırılmasını talep eden göstericiler - (06.05.2023) Fotoğraf: Europa Press/ABACA/picture alliance

"Esrar sosyal kulüpleri" kurulacak

Almanya'da koalisyon hükümetinin ortakları, bu ayın başında esrarı yasallaştıracak yasa tasarısı üzerinde uzlaştı. Sosyal Demokrat Parti, Yeşiller ve Hür Demokrat Parti ortak bir açıklama yaparak hazırlanan yasa tasarısının 1 Nisan'da yürürlüğe girebileceğini duyurdu. Yeni düzenlemeyle 25 grama kadar esrar bulundurmak ve azami üç bitki yetiştirmek yasal olacak. Düzenleme, "esrar sosyal kulüpleri" adı altında dernekler kurulmasını, bu dernekler içinde Hint keneviri yetiştirilmesini ve kâr amacı güdülmeden satılmasını da mümkün kılacak. 18 yaşından küçükler içinse esrar bulundurmak yasak olmaya devam edecek.

KKH verilerine göre gençlerde zarar verici derecede esrar kullanımında artış var. 15-24 yaş grubunda 2012-2022 yılları arasında kannabinoid nedenli akut uyuşma, bağımlılık, yoksunluk semptomları ya da psikolojik sorun teşhislerinde sayı bir buçuk kat arttı.

Almanya'da esrarın yasallaşmasına karşı çıkanlar esrarın gençlerde beden ve ruh sağlığına vereceği zararlara dikkat çekiyor. Merkezi sinir sistemi ve beyinin gelişimi insanda 20'li yaşlarının ortasında tamamlanıyor. Esrar ne kadar erken, sık ve yoğun olarak kullanılırsa o denli psikoz ve şizofreni hastalığına yakalanma riski de artıyor.

Braunschweig Teknik Üniversitesi'nde görev yapan beyin araştırmacısı Martin Korte'nin açıklamasına göre kannabinoidler özellikle beynin ön lobunda etkili. Beynin bu bölgesi insana eylemlerini planlama, problem çözme ve dürtüleri kontrol etme becerisini sağlıyor. Korte "Eğer gençler düzenli olarak esrar içerlerse, bu becerilerin azalması riskini de artırmış olurlar, daha tepkisel davranırlar ve bir işe daha kötü odaklanırlar" diyor.

AFP / EC, ET

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