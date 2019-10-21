 Esper: Petrol yatakları için Suriye’de birlik bırakabiliriz | DÜNYA | DW | 21.10.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

DÜNYA

Esper: Petrol yatakları için Suriye’de birlik bırakabiliriz

ABD Savunma Bakanı Esper, Suriye’nin kuzeydoğusundaki bazı Amerikan birliklerini bölgedeki petrol yataklarını korumak amacıyla burada bırakabileceklerini açıkladı.

ABD Savunma Bakanı Mark Esper

ABD Savunma Bakanı Mark Esper

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, bazı Amerikan birliklerinin Suriye’nin kuzeydoğusunda bırakılması olasılığını değerlendirdiklerini açıkladı. Afganistan ziyaretinde basın mensuplarına konuşan Esper, henüz konuyla ilgili alınmış bir karar olmadığını, ancak bölgedeki petrol yataklarının IŞİD’in eline geçmesini önlemek amacıyla, birliklerin buradaki görevlerine devam etmesi olasılığını gözden geçirdiklerini söyledi.

ABD Savunma Bakanı, "Suriye’nin kuzeydoğusundaki bazı şehirlerde petrol yataklarına yakın bölgelerde konuşlandırılmış birliklerimiz var. Bunlar mevcut geri çekilme sürecinin bir parçası değil" diye konuştu. Esper, amaçlarının başta IŞİD olmak üzere bu rezervlerden elde edilecek geliri kendi kötü emelleri için kullanma potansiyeli olan grupların bu rezervlere ulaşmasının önüne geçmek olduğunu ifade etti.

Bölgede Suriye Demokratik Güçleri’yle birlikte konuşlanmış bazı Amerikan birliklerinin burada bırakılması ihtimali üzerine görüşmeler olduğunu belirten Esper, bununla ilgili birliklerin sayısına ve diğer detaylara ilişkin henüz bir karara varılmadığını da sözlerine ekledi.

New York Times’ın "petrol yatakları" iddiası

ABD Başkanı Donald Trump, bölgede sayıları bini bulan Amerikan birliklerinin tamamının bölgeden çekilmesine karar verdiğini açıklamıştı. Trump’ın bu kararı kendi partisi de dahil birçok cepheden eleştilere neden olmuştu. Trump’a ABD’nin müttefiki olan Kürt milislerini bölgede yalnız bırakmak ve IŞİD’e karşı mücadeleyi zayıflatma eleştirileri yöneltilmişti.

Trump'ın, IŞİD'e karşı mücadele kapsamında Suriye'nin kuzeyinde SDG'ye destek veren ve devriye görevi yapan birliklerin çekileceğini açıklamasının ardından Ankara "Barış Pınarı Harekâtı"nı başlatmıştı.

New York Times gazetesi ise Pazar günü Trump‘ın 200 kadar ABD askerini geri çekmek yerine Suriye-Irak sınırında konuşlandırmayı planladığını öne sürmüştü.

Gazetenin Trump yönetiminden ismi açıklanmayan bir yetkiliye dayandırdığı haberinde Başkan'ın, IŞİD'le mücadele ve Şam ile Rus güçlerinin petrol yataklarına yanaşmasını engelleme amacıyla söz konusu askerlerin bölgede kalması fikrine sıcak baktığı belirtilmişti.

DW,rtr / SÖ,ET

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

SDG: Resulayn'dan tamamen çekildik

Suriye Demokratik Güçleri, Türkiye sınırı karşısındaki Resulayn kentinden tamamen çekildiklerini açıkladı. ABD'nin Suriye'deki askerlerinin ise geri çekilme yerine Irak sınırına kaydırılmaları öngörülüyor. (21.10.2019)  

Trump: Ateşkes iyi gidiyor

ABD Başkanı Donald Trump Türkiye ile ABD arasında 17 Ekim tarihinde varılan mutabakat konusunda açıklama yaptı. Trump ateşkesin iyi gittiğini söyledi. (20.10.2019)  

Trump: Türkler ve Kürtlerin iki çocuk gibi kavga etmesi gerekiyordu

ABD Başkanı, Türkiye ile YPG'nin durumunu "okul bahçesinde kavga eden iki çocuğa" benzeterek "Biraz kavga etmeleri gerekiyordu, sonra ayırdım" dedi. Trump varılan anlaşmayla Kürtlerin "biraz" çekileceğini söyledi. (18.10.2019)  

Benzer içerik

Syrien Kurdenmilizen beginnen Rückzug aus Nordsyrien

SDG: Resulayn'dan tamamen çekildik 21.10.2019

Suriye Demokratik Güçleri, Türkiye sınırı karşısındaki Resulayn kentinden tamamen çekildiklerini açıkladı. ABD'nin Suriye'deki askerlerinin ise geri çekilme yerine Irak sınırına kaydırılmaları öngörülüyor.

USA | Hurrikan Dorian | Donald Trump

Trump Suriye’den asker çekmeye devam ediyor 13.10.2019

ABD Başkanı Donald Trump, Savunma Bakanı Mark T. Esper ile görüşmesinin ardından, iki ateş arasında kalma riski olan askerlerini geri çekilmesi yönünde talimat verdi.

Syrien Angriff auf IS Stellungen in Baghouz

SDG: Şam hükümetiyle anlaştık 14.10.2019

Suriye Demokratik Güçleri, Suriye'nin kuzeyine yönelik operasyon düzenleyen Türkiye'ye karşı Şam hükümeti ile anlaştığını duyurdu. Suriye ordu birliklerinin Tel Tamer'e girdiği bildiriliyor.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Bangladeş'te Rohingyaların yaşadığı en büyük mülteci kampı: Kutupalong

Bangladeş Rohingyaları sel tehlikesi altındaki adaya yerleştirecek

Bangladeş, komşu Myanmar’dan kaçan Rohingya Müslümanı mültecileri sel tehlikesi altında bulunan Başan Çar adasına yerleştirmeye başlayacaklarını açıkladı.  

FOTO-GALERİ

Deutschland Uli Hoeneß (picture-alliance/dpa/M. Balk)

Bayern Münih'te Hoeneß devri bitiyor

40 yılı aşkın bir süredir Bayern Münih'te yöneticilik yapan kulüp başkanı Uli Hoeneß görevini bırakıyor.  