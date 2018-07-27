 Esma Esad meme kanseri tedavisi görüyor | DÜNYA | DW | 08.08.2018

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DÜNYA

Esma Esad meme kanseri tedavisi görüyor

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın eşi Esma Esad’a meme kanseri teşhisi konuldu. Kötü huylu tümörün erken evrede keşfedildiği ve Esma Esad’ın tedavi altında olduğu duyuruldu.

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Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın eşi Esma Esad meme kanserine yakalandı. Suriye Devlet Başkanlığından yapılan açıklamada, 42 yaşındaki Esma Esad'ın kötü huylu bir tümör için tedavi altında olduğu bilgisi aktarıldı. Arap dünyasında iktidarda olan ailelerin fertlerinin hastalıklarına dair kamuoyuna bilgi verilmesi pek rastlanan bir durum değil. Özellikle kanser vakaları sıkça saklanıyor.

Suriye resmi haber ajansı Sana, Esma Esad'ın tedavisinin Şam yakınlarındaki bir askeri hastanede yapıldığını duyurdu. Tümörün erken evrede keşfedildiğini bildiren Suriye Devlet Başkanlığı makamı, Esad çiftinin hastanede çekilen bir fotoğrafını da sosyal medyada paylaştı. Fotoğrafta Esma Esad infüzyon için bir sandalyede otururken görülüyor.

Londra'da doğup büyüyen Esma Esad 2000 yılından bu yana Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile evli. Çiftin üç çocuğu var.

Savaşın başladığı tarihten sonra ilk kez 2016 yılında basına konuşan Esad, Rusya televizyonu Russia 24'e verdiği röportajda, iç savaştaki ülkesinden kaçması için çok sayıdaki teklifi geri çevirdiğini ifade etmiş, Batı medyasını da Suriye savaşına yönelik tek yanlı haber yapmakla suçlamıştı.

dpa / AÜ,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

 

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