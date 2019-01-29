 Eski terör hücresi üyesi Türkiye’ye sınır dışı edilecek | ALMANYA | DW | 30.01.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

ALMANYA

Eski terör hücresi üyesi Türkiye’ye sınır dışı edilecek

Frankfurt Sulh Mahkemesi, hapis cezasını tamamlayan Sauerland Grubu terör hücresinin Türk üyesinin sınır dışı edilerek Türkiye’ye gönderileceğini doğruladı.

Deutschland | Prozess gegen Sauerland-Gruppe (picture-alliance/dpa/F. Gambarini)

Almanya’da 2010 yılında "İslamî Cihad Birliği adlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla aldığı hapis cezasını tamamlayan Sauerland Grubu olarak bilinen terör hücresi üyesi Adem Yılmaz'ınsınır dışı edilerek, doğduğu ülke olan Türkiye'ye gönderilmesi isteniyor.

Fransız Haber Ajansı’nın (AFP) konuyla ilgili sorusunu yanıtlayan Frankfurt Sulh Mahkemesi sözcüsü, mahkemenin Salı günü Türk vatandaşı olan Yılmaz’ın sınır dışı edileceklerin tutulduğu merkeze gönderilmesine yönelik karar verdiğini teyit etti. Sözcü, Çarşamba günü yaptığı açıklama ile daha önce haber portalı Focus Online ve Kölner Stadt-Anzeiger gazetesinde çıkan haberleri doğrulamış oldu.

Frankfurt Sulh Mahkemesi, Yılmaz’ın sınır dışı edileceklerin gözaltında tutulduğu merkeze gönderilmesi kararı ile Hessen eyaletine bağlı Darmstadt yerel yönetiminin talebini kabul etti.

Hessen İçişleri Bakanlığı sözcüsü tarafından Salı günü yapılan açıklamada da, Yılmaz’ın sınır dışı edilebilmesi için Türkiye’nin Frankfurt Başkonsolosluğu tarafından verilmesi gereken ve pasaport yerine geçecek belgelerin eksik olduğu belirtilmişti.

Medyada yer alan haberlerde, 11 yıl hapis cezasının ardından Adem Yılmaz’ın Alman kurumları tarafından hâlâ iç güvenlik açısından bir tehlike olarak görüldüğü ifade edilmişti. Haberlerde, Yılmaz’ın cihatçı ideolojiden hâlâ vazgeçmediği ve inancını "eyleme dönüştürebileceği" dile getirilmişti.

Adem Yılmaz 11 yıl ceza almıştı

Adem Yılmaz, terör hücresinin diğer üyeleri ile birlikte, 2007 yılında Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinin Sauerland bölgesindeki bir evde yaklaşık 400 kilogramlık patlayıcı üretmeye yetecek kimyasal madde ile yakalanmıştı. Sauerland Grubu, Almanya’daki Amerikan üslerindeki süpermarketler, Amerikalıların gittikleri gece klüpleri ve havalimanlarına saldırı düzenlemeyi planlıyordu.

Adem Yılmaz, yargılandığı Düsseldorf Yüksek Eyalet Mahkemesi tarafından "İslamî Cihad Birliği adlı terör örgütüne üye olmak", "bombalı saldırı planlamak" ve "insanların ölümünü göze alan saldırılar planlamaktan" suçlu bulmuştu. Yılmaz, 2010 yılında 11 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Grubun diğer üç üyesi ise beş ile 12 yıl arasında değişen hapis cezaları almıştı.

DW,AFP/JD,GA

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Hessen, eski terör hücresi üyesini Türkiye’ye sınır dışı etmek istiyor

Hessen eyaleti, Sauerland Grubu terör hücresinin Türk üyesini sınır dışı ederek Türkiye’ye göndermek istiyor. Ancak Türkiye’nin Frankfurt Başkonsolosluğu’nun gereken belgeleri henüz göndermediği belirtildi. (29.01.2019)  

Benzer içerik

Deutschland | Prozess gegen Sauerland-Gruppe

Hessen, eski terör hücresi üyesini Türkiye’ye sınır dışı etmek istiyor 29.01.2019

Hessen eyaleti, Sauerland Grubu terör hücresinin Türk üyesini sınır dışı ederek Türkiye’ye göndermek istiyor. Ancak Türkiye’nin Frankfurt Başkonsolosluğu’nun gereken belgeleri henüz göndermediği belirtildi.

Demonstration von Rechtsextremisten in Karlsruhe-Durlach

Alman güvenlik kurumlarında "aşırı sağ" tehlikesi 28.01.2019

Almanya’da polis ve ordu içindeki aşırı sağcı oluşum iddiaları, "Alman güvenlik kurumlarında radikalleşme mi yaşanıyor?" sorusunu gündeme taşıdı. DW Türkçe’ye konuşan uzmanlarla bu soruya yanıt aradık:

Türkei Demonstration & Solidarität mit Selahattin Demirtas

Demirtaş: Türkiye IŞİD zihniyeti tarafından yönetiliyor 23.01.2019

AİHM'in serbest bırakılmasına hükmettiği HDP eski Eş Genel Başkanı tutukluluğunu eleştirdi. Savunma yapan Demirtaş, "IŞİD'li teröriste adli kontrol, Demirtaş'a gelince tutukluluğun devamına. Yargının durumu budur" dedi.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

@dw_stories Armut in Deutschland Bremen Tafel Ausgabe (DW/Shamsan Anders)

Almanya'da 5 milyon kişi yeterli gıda alamıyor

İstatistiklere göre işsiz ve yoksul ailelerde yaşayanlar parasızlık nedeniyle yeterli gıda alamıyor. Maddi imkansızlık yüzünden bir haftalığına dahi tatil yapamayanların sayısı 11 milyonu buluyor. 

FOTO-GALERİ

Bildergalerie Totale Mondfinsternis 2019 weltweit (Reuters/Y. Herman)

'Kanlı Ay' tutulmasından masalsı dokunuş

'Kanlı Ay' tutulması yine benzersiz kareler yakalama fırsatı sundu. Heykel ve binalara bir de kanlı ay fonuyla bakın.  