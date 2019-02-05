 Eski terör hücresi üyesi Türkiye’de serbest bırakıldı | TÜRKİYE | DW | 26.02.2019

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TÜRKİYE

Eski terör hücresi üyesi Türkiye’de serbest bırakıldı

Sauerland Grubu adlı terör hücresinin eski üyesi, hapis cezasının ardından sınır dışı edildiği Türkiye’de serbest bırakıldı. Avukatı, gerekçe olarak müvekkilinin Almanya’da hapis cezasını tamamlamış olmasını gösterdi.

Adem Yilmaz Terrorist Sauerlandgruppe (picture-alliance/AP Photo/I. Fassbender)

Almanya’da Sauerland Grubu olarak bilinen terör hücresinin eski üyesi Adem Yılmaz, Türkiye’ye sınır dışı edilmesinin ardından serbest bırakıldı. Avukatı Michael Murat Sertsöz Salı günü Köln’de yaptığı açıklamada, müvekkilinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde ifadesinin alınmasının ardından cezasını Almanya’da tamamlamış olması nedeniyle serbest bırakıldığını açıkladı. Yılmaz, Almanya’da 11 yıllık hapis cezasının ardından tahliye edilmiş ve Şubat ayının başında sınır dışı edilerek doğduğu ülke olan Türkiye’ye gönderilmişti.

Adem Yılmaz 11 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı

Adem Yılmaz, terör hücresinin diğer üyeleri ile birlikte, 2007 yılında Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinin Sauerland bölgesindeki bir evde yaklaşık 400 kilogramlık patlayıcı üretmeye yetecek kimyasal madde ile yakalanmıştı. Sauerland Grubu, Almanya’daki Amerikan üslerindeki süpermarketler, Amerikalıların gittikleri gece klüpleri ve havalimanlarına saldırı düzenlemeyi plandığı iddia edilmişti. Adem Yılmaz, yargılandığı Düsseldorf Yüksek Eyalet Mahkemesi tarafından “İslamî Cihad Birliği adlı terör örgütüne üye olmak”, “bombalı saldırı planlamak” ve “insanların ölümünü göze alan saldırılar planlamaktan” suçlu bulmuştu. Yılmaz, 2010 yılında 11 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

DW,dpa/JD,AÜ

© Deutsche Welle Türkçe

 

 

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