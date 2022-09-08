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Fotoğraf: picture-alliance/dpa/U. Deck
Hukuk ve AdaletTürkiye

Eski sevgilisini kaçıran vali için 14 yıl hapis istendi

Can Bursalı
1 saat önce

Savcılık, eski sevgilisi M.Ö.'yü yanındaki üç kişiyle birlikte ormana kaçıran Merkez Valisi Orhan Çiftçi'nin 14 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi.

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Bursa'nın Mudanya ilçesinde kaymakamlık görevini yürüttüğü dönemde sevgili olduğu M.Ö.'yü kaçırıp ormanlık alanda şiddet uyguladığı iddia edilen Vali Orhan Çiftçi hakkındaki davada, savcılık mütalaası açıklandı. Çiftçi'nin "cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlamasıyla 14 yıla kadar hapsi istendi.

En son Kırklareli Valisi olarak görev yapan, daha sonra merkeze çekilen Orhan Çiftçi, Mudanya'da 2014 ile 2017 yılları arasında M.Ö. adlı bir kadınla ilişki içindeydi. Vali Çiftçi, sevgilisiyle ayrıldıktan sonra M.Ö.'yü yardım aldığı üç kişiyle birlikte Bursa'daki bir alışveriş merkezinden kaçırmıştı.

Dava dosyasında yer alan bilgilere göre zorla araca bindirilen M.Ö., ormanlık bir alana götürüldü. Burada darp edildiğini ve zorla Çiftçi'nin ayakkabısının altının öptürüldüğünü ileri süren M.Ö., savcılığa giderek 8 Mayıs 2017'de suç duyurusunda bulunmuştu.

Basına yansıyan olayla ilgili açıklama yapan Çiftçi ise iddiaları reddetti. Çiftçi, ortaya çıkan kamera kayıtlarıyla ilgili yorum yapmadı.

Dava 3.5 yıl sonra açıldı

Vali Çiftçi'yle ilgili dava ise Şubat 2020'de açıldı. Açılan davada, Çiftçi ve beraberindekilere "cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve hakaret" suçlamaları yöneltildi.

İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlayan yargılamanın bugünkü duruşmasında, savcılık mütalaasını açıkladı. Savcılığın mütalaasında, kamera kayıtları, HTS incelemesi ve bilirkişi raporu doğrultusunda, Çiftçi ve beraberindeki üç kişinin ortak fikir ve eylem birliği içinde zor kullanarak M.Ö.'yü kaçırdıkları belirtildi ve "Birden fazla kişi tarafından cebir kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçunu işledikleri sabit görülmüştür" ifadeleri yer aldı.

14 yıla kadar hapis cezası alabilir

Savcılık, Çiftçi ve yanındakki üç kişinin 'cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 7 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi.

Ayrıca ceza miktarının suçun birden fazla kişiyle birlikte işlendiği gerekçesiyle bir kat oranında arttırılması ve Çiftçi ile beraberindekilerin ayrı ayrı 14 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaları talep edildi.

Mütalaada, "hakaret" suçuyla ilgili somut bir delil olmadığı için Çiftçi ve diğer üç sanığın beraatı istendi. Davanın karar duruşması Aralık ayında görülecek.

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