Eski savcıya uyuşturucu ticaretinden dava açıldı

Konya'da geçen yıl yaklaşık 25 kilogram eroin yakalanması olayına ilişkin dönemin Adana Cumhuriyet Savcısı Osman Yarbaş ve iki polisin de aralarında bulunduğu 21 şüpheliye dava açıldı. Hakkında 48 yıla kadar hapis cezası talep edilen Yarbaş'ın uyuşturucu ticareti yapmak amacıyla "suç işlemek amacıyla örgüt kurduğu" iddia edildi. Şüphelilerin doğu illerinden temin ettikleri uyuşturucuyu Adana üzerinden getirdikleri Konya'da sattıkları öne sürüldü. İddianamede, bu kapsamda yedi ayrı uyuşturucu ticareti yapıldığı tespit edilirken, yakalanan toplam uyuşturucu madde miktarı ise 43 kilo 600 gram oldu.

Geçen yıl Adana'dan Konya'ya uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı ihbarını alan Konya Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, kent girişinde uygulama yaptığı sırada, kaçan araçtan atılan yaklaşık 25 kilogram eroin ele geçirmiş, aracı kullanan kişinin de polis olduğu ortaya çıkmıştı. Polislere talimatı veren kişinin ise dönemin Adana Terör Savcısı Osman Yarbaş olduğu belirlenmişti. Yarbaş, Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından meslekten ihraç edilmişti.

21 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, olaya ilişkin soruşturmasını tamamladı. Savcılık, 10'u tutuklu 21 şüpheli hakkında iddianame düzenleyerek Adana Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. İddianame, uyuşturucu ticaretinin tek bir olayla sınırlı olmadığını ortaya koydu.

Savcı lider, polis örgüt yöneticisi

Davanın bir numaralı sanığı olan eski savcı Osman Yarbaş hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçlarından ceza istendi. Yine "uyuşturucu madde ticareti" yapmaktan ceza istenen polisler Cumhur Acarca "örgüt yöneticisi," Mehmet Barış Yılmaz ise "örgüt üyeliğiyle" de suçlandı.

77 sayfalık iddianameye DW Türkçe ulaştı. İddianamede; Adana Adliyesinde Cumhuriyet Savcısı olarak görev yapan Osman Yarbaş'ın "örgütün lideri" olduğu ve yedi ayrı uyuşturucu ticareti suçuna karıştığı öne sürüldü.

Yarbaş'ın üç ayrı olayda yakalanan toplam 43 kilo 600 gram eroinden sorumlu olduğu belirtilen iddianamede, örgüt içerisinde belli bir hiyerarşik yapılanmanın olduğu, bu bağlamda "örgüt lideri" Osman Yarbaş'ın sürekli olarak örgütün yöneticiliğini yapan oto galerici C.K., S.K. ve polis Cumhur Acarca ile irtibat halinde olduğu anlatıldı. İddianamede, şöyle denildi:

"Bu şahıslar ile zaman zaman aynı araç içerisinde seyahat ettiği, örgüt lideri Osman Yarbaş'ın Konya iline nakledilecek uyuşturucu maddeleri yönetici C.K. aracılığı ile yine C.K.'nın ayarlamış olduğu öncüler ve kuryeler vasıtası ile doğu illerinden önce Adana ve Mersin illerine, bu illerden de Konya'ya naklettirerek, Konya'da uyuşturucu maddenin dağıtımından sorumlu olan (Konya'da yaşayan) B.T. ve G.T. isimli örgüt üyelerine teslim ettirdiği tespit edilmiştir."

Araç devri yöntemiyle uyuşturucu parası

İddianamede, nakledilen uyuşturucu maddelerin parasının toplanması ve toplanan paranın Osman Yarbaş'a ulaştırılması aşamasında yönetici C.K.'nın sorumlu olduğu ifade edildi. Sevkiyatı yapılan uyuşturucu maddeler karşılığında yapılan ödemelerin çoğu zaman suçun ortaya çıkartılmasını önlemek amacıyla herhangi bir banka hesabından yapılmayıp elden alındığı ya da örgüt lideri ve üyeleri tarafından ayarlanan örgüt üyesi olmayan şahıslara ya da diğer örgüt üyeleri üzerine araç devri yapmak suretiyle gerçekleştirdikleri öne sürüldü.

Üç ayrı uyuşturucu yakalama olayı

İddianamede, üç ayrı olayda uyuşturucu madde yakalanması anlatıldı. Buna göre 21 Ekim 2021 tarihinde şüpheliler C.K. ve M.K. ile polis Cumhur Acarca ve eşi Adana'dan Konya merkezine uyuşturucu madde nakletti. Bu kapsamda Narkotik Şube polisleri tarafından aynı gün Konya'da yapılan bir baskında, yedi paket halinde 2 kilo 180 gram eroin, bir hassas terazi ve 127 bin 780 TL ele geçirildi.

İddianamede, olay günü sabah saatlerinde C.K., M.K., Cumhur Acarca ve eşinin Adana'dan yüklü miktarda uyuşturucu maddeyi Konya'ya götürüp B.T. ve G.T.'ye teslim ettikleri öne sürülerek, örgüt üyeleri tarafından teslim alınan uyuşturucu maddenin gün içerisinde satılıp nakit paraya çevrildiği savunuldu. Ele geçirilen eroinin de gün içinde satılan uyuşturucudan geriye kalan miktar olduğu iddia edildi.

Polis, uyuşturucuyla polis çevirmesine yakalandı

Bir diğer uyuşturucu madde ile yakalama olayı ise 29 Ekim 2021 tarihinde yaşandı. İddianamede, 28 Ekim 2021 tarihinde S.T. ve G.K.'nın Adana'dan Hatay'a giderek getirmiş oldukları uyuşturucu maddeyi polis Cumhur Acarca'ya teslim ettikleri anlatıldı.

29 Ekim'de Konya'da C.K. ve M.K. ile Adana İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Cumhur Acarca ve eşi araç ile giderken yolda polis uygulama noktasına yakalandı. Polisin uyarısına "ben de polisim, ayıp oluyor" diyerek karşı çıkan ve araçtan inmeyen Cumhur Acarca, daha sonra bir polise çarparak araçla olay yerinden kaçtı. İddianameye göre, Acarca, yolda içinde uyuşturucunun bulunduğu çantayı bir süre sonra yol kenarına attı. Acarca, kovalama sonucu kaza yapması sonucunda yakalandı. Atılan çantadan ise toplam 48 parça halinde 24 kilo 600 gram eroin ele geçirildi.

İddianameye göre bu olayda kullanılan araç Osman Yarbaş'ın babası ile satın alındı. Aynı araç, 27 Ekim 2021 tarihinde S.K.'ya satıldı. Konya'ya nakledilen uyuşturucuya öncülük yaptığı değerlendirilen aracın yakalama tarihinden bir gün öncesinde sabah ve öğle saatlerinde Osman Yarbaş'ın kullanımında bulunduğu tespit edildi. İddianamede, şüphelilerin uyuşturucu ticareti sırasında ana yolları kullanmadığı da anlatıldı:

"Ayrıca Cumhur Acarca ve eşi N.Acarca'nın Konya iline nakledecekleri uyuşturucu maddesini C.K.'dan teslim aldığı sırada Mehmet Barış Yılmaz'ın örgüt lideri Osman Yarbaş'ın talimatı ile Adana ilinden araç kiralayarak muhtemel suç eşyasının naklinde örgüt liderine şoförlük yaparak ana yol güzergâhlarını kullanmayarak ara köy ve ilçe yollarını kullanmak suretiyle örgüt lideri Osman Yarbaş'ı Adana ilinden Antalya iline götürdüğü tespit edilmiştir. Bu olayda C.K. ile Cumhur Acarca tarafından, Mehmet Barış Yılmaz tarafından kiralanan aracın bagajına yüklü miktarda uyuşturucu madde konulduğu, bu uyuşturucu maddenin Osman Yarbaş ve Mehmet Barış Yılmaz tarafından Antalya iline nakledildiği değerlendirilmiştir."

Yine yol kenarında 16 kilo eroin

Soruşturma kapsamında Konya Ereğli'de 13 Mayıs 2022 tarihinde ise 16 kilo 820 gram eroin ele geçirildi. İddianameye göre bu olaydaki uyuşturucu madde, Mersin'de şüpheli A.E.E.'ye teslim edildi. A.T'nin kullanımında olan araçla Mersin'den Konya'ya doğru yola çıkarılan uyuşturucu sevkiyatı sırasında yine önlem olarak "öncü/artçı/soncu" şeklinde araç trafiği organize edildi.

Ancak uyuşturucuyu taşıyan araç ve onlara öncülük yapan diğer iki araç, Konya merkezine girmeden tekrar geri dönüş yaparak Konya Ereğli yolu üzerinde durdu. Polislerin, şüphelilerin araçlarını park ettikleri petrol istasyonu yanındaki arazi içerisinde yaptıkları kontrolde spor el çantası içerisinde 34 parça halinde 16 kilogram 820 gram eroin maddesi ele geçirildi.